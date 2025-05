El sistema político uruguayo despide a «Pepe» Mujica

Los líderes de todos los partidos políticos de Uruguay despidieron con sentidos mensajes al expresidente de la República, José «Pepe» Mujica, fallecido a los 89 años de edad a raíz de un cáncer.

El presidente Yamandú Orsi, perteneciente como Mujica (2010-2015) al Movimiento de Participación Popular (MPP) del oficialista Frente Amplio (FA), fue el encargado de confirmar la noticia del deceso este martes.

«Con profundo dolor comunicamos que falleció nuestro compañero Pepe Mujica. Presidente, militante, referente y conductor. Te vamos a extrañar mucho, Viejo querido. Gracias por todo lo que nos diste y por tu profundo amor por tu pueblo», publicó Orsi en redes sociales.

El expresidente Luis Lacalle Pou (2020-2025), del opositor Partido Nacional, optó por subrayar las «coincidencias» que tuvo con el exjefe de Estado fallecido. «Ante la muerte del expresidente José Mujica mi respeto y saludo a su partido político, a su gente y su compañera de vida. Me nace destacar lo bueno y las coincidencias. Me quedo, entre otras, con la imagen de la ida a Brasil a la asunción de Lula (Luiz Inácio Lula da Silva)», escribió Lacalle Pou.

Por su parte, la vicepresidenta uruguaya, Carolina Cosse (FA), resaltó que «desde todas sus facetas, nos invitamos a pensar en otro mundo posible» y «lo recordaremos con el corazón». El FA, que gobernó entre 2005 y 2020 y que este año regresó al poder con Orsi en la Presidencia, señaló en redes sociales: “Mujica no fue solo un líder, sino también una forma de entender el mundo. Nos queda su voz, su ejemplo, su porfiada esperanza».

En tanto, desde el Partido Nacional (PN) también recordaron a Mujica por ejemplo a través del senador y exministro de Defensa, Javier García, que envió sus «condolencias a su esposa, al @Frente_Amplio ya su sector (MPP)».

«Las diferencias, que fueron profundas, se dirimen en el debate. Hoy es tiempo de silencioso respeto», señaló Javier García en un mensaje.

Por su parte, el senador y secretario general del opositor Partido Colorado, Andrés Ojeda, subrayó que tiene «el privilegio de haber compartido el encuentro de presidentes por los 40 años de democracia» que fue «su última participación en una actividad pública».

Para el líder del opositor Cabildo Abierto, el exsenador Guido Manini Ríos, «en el acierto o en el error, Mujica representó el sentimiento de un importante sector de nuestra sociedad. En esta hora, a todos ellos, ¡respeto!».