El Senado rechazó Ficha Limpia

El proyecto de Ley de Ficha Limpia, no logró prosperar en el Senado, y no podrá tratarse más por este año. La iniciativa fracasó por 36 votos a favor y 35 en contra. Carlos Arce y Sonia Rojas Decut fueron los únicos, junto a UP, que bloquearon así la sanción de la norma, pues requería una mayoría absoluta de 37. El kirchnrismo celebró el resultado. “Lamentable”, fue la reacción de Javier Milei en la red social X, tras la votación en la Cámara Alta.

NOTICIA EN DESARROLLO