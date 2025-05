Béliz convocó a un acto en defensa de los derechos laborales: “Lo peor es el silencio”

El secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio (SEC), Alfredo Béliz, anunció la realización de un acto multisectorial este viernes a las 11 horas en el camping del SEC en Puerto Madryn, con el objetivo de expresar el rechazo a las medidas económicas del Gobierno nacional y defender los derechos de los trabajadores patagónicos.

“Estamos preparando un acto para este viernes con los compañeros del gremio de camioneros”, señaló Béliz, acompañado por la concejal Nadia Garay y Andrea Moyano, integrante de la comisión directiva del SEC. El dirigente explicó que el encuentro surge como respuesta a “los ataques a la clase trabajadora”, y afirmó que las últimas disposiciones del Ejecutivo nacional, como el decreto que busca limitar el derecho a huelga, “es la gota que ha colmado el vaso”.

Durante su intervención, Béliz fue contundente al criticar la gestión del presidente Javier Milei. “Este modelo económico está destruyendo no sólo a la clase trabajadora, sino a la sociedad en su conjunto”, advirtió. En ese sentido, consideró que el sindicalismo debe ponerse al frente de la defensa de los derechos sociales: “La clase política está muy en silencio, no tiene el protagonismo para defender los derechos de la ciudadanía”.

El dirigente también hizo referencia a la situación crítica que atraviesan muchos sectores de la economía local. “Hay problemas en la familia, en la falta de empleo, y un modelo económico que en un año y medio no dio soluciones”, remarcó. A su vez, alertó sobre nuevos recortes que afectarían directamente a la región: “Esta semana pueden terminar con los subsidios al gas y seguir aumentando las tarifas”.

Una convocatoria abierta y con fuerte respaldo sindical

Béliz confirmó que se está convocando a todos los gremios del Valle y Puerto Madryn, y que ya confirmaron su presencia sindicatos como UOCRA y Luz y Fuerza. “Esto es el primer encuentro, donde tenemos que alzar la voz y exigir al Gobierno nacional un Estado presente”, afirmó.

El líder sindical remarcó que muchas de las conquistas laborales históricas de la Patagonia están en riesgo. “Este es un gobierno que pretende quitarle aquellas conquistas que hemos logrado por zona desfavorable”, señaló. Y agregó: “Si hoy te quitan un derecho en el subsidio del gas o la energía, mañana nos están quitando un derecho en los recibos de sueldo”.

En ese contexto, anticipó que el acto será también una plataforma para exigir una discusión a nivel nacional: “Vamos todos a discutirle a la Nación las necesidades que está sufriendo el sector de la Patagonia”.

Similitudes con el 2001 y preocupación por la crisis social

Consultado sobre el momento actual, Béliz trazó un paralelismo con la crisis del 2001. “Lo que está pasando hoy es muy parecido al 2001, cuando no había pesca, ni construcción, y los supermercados estaban vacíos”, expresó. “No pierde un gobierno, pierde el país. Y este tiempo no queremos volver a vivirlo”.

Finalmente, cuestionó duramente el intento oficial de restringir el derecho a huelga y el desprestigio del sindicalismo: “Quieren eliminar el modelo sindical en la Argentina. Nosotros no vemos la lucha sindical como un mal, sino como una herramienta de defensa para los trabajadores”.