“Te engañó con su mejor amiga e hiciste un papel de tonta”: Yanina Latorre destrozó cara a cara a Cami Mayan

El carácter frontal de Yanina Latorre es moneda corriente en el mundo del espectáculo y, aunque parezca de su naturaleza las confrontaciones, hizo ruido en el ambiente cuando le recordó a Cami Mayan que Alexis Mac Allister la dejó por su mejor amiga e hizo “un papel de pelotuda, terrible”.

En principio, cuando el panel al que fue invitada la panelista dialogaba sobre sobre la periodista Julia Mengolini y Mayan la desconoció, Latorre inició: “Me gusta porque estás acá al pedo, vos no sabés nada”.

Además, la panelista continuó: “Con vos fui buena la primera vez que te vi, solita y paradita en el Patio Bullrich. Me dio una lástima porque estaba recién separada y abandonada”.

A lo que la streamer respondió: “Yo te fui a saludar porque de todas las personas que hablaban del tema -su separación de Alexis Mc Alister-, eras de las pocas que conocía”.

Por su parte, Yanina añadió: “Yo la vi recién separada, abandonada, se fue con la mejor amiga y la tipa solita comiendo”. Ante esto, Mayan relató: “Cuando me acerco a saludarla, me saluda con la mejor. Yo también un poco me sorprendo”

“Es que me dabas una lástima (…). Soy re maternal, te imaginaba tipo, con la gloria de que te bancaste el peor club, después salió campeón, te cagó con tu mejor amiga e hiciste un papel de pelotuda terrible”, concluyó Latorre.