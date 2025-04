Spina: “La situación educativa en Chubut es insostenible y el Gobierno nacional no cumple con la ley”

En el marco del paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) este 10 de abril, el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Educación del Chubut (SITRAED), Guillermo Spina, expresó duras críticas al Gobierno nacional por el recorte de fondos en el área educativa y la falta de cumplimiento de leyes federales.

“Nosotros, como entidad adherida a la CGT, obviamente nos sumamos al paro nacional que se convocó”, sostuvo Spina en declaraciones a AzM Radio, y agregó que si bien la medida de fuerza fue significativa, también es necesario poner en evidencia el impacto directo de las políticas nacionales en las provincias.

El dirigente gremial apuntó que desde la llegada de Javier Milei a la presidencia, el presupuesto educativo nacional cayó “sustancialmente” y muchos programas clave desaparecieron. “Hay infinidad de planes nacionales que teníamos, como Conectar Igualdad, que desde que subió el gobierno Javier Milei desapareció”, afirmó.

Además, denunció que el Ejecutivo nacional dejó de enviar durante varios meses el dinero correspondiente por ley federal de educación, afectando seriamente a Chubut. “Nos lo ha dicho el ministro José Luis Punta y el gobernador Ignacio Torres: recién hace diez días empezó a ingresar el dinero que por ley federal de educación no se ingresaba desde noviembre”, explicó. Y remarcó: “Ese ingreso se supone que debería ser con retroactivo. Ahora, la realidad es que lo que se está ingresando es lo que va ingresando de forma mensual. El retroactivo aún no apareció”.

Spina advirtió que la situación se agrava por una decisión política del Gobierno nacional que “no respeta la ley” y no muestra señales de modificar su rumbo. “El Gobierno nacional tiene un rumbo y hasta ahora ha demostrado que no lo cambia bajo ningún punto de vista. No hay modificaciones, no hay redireccionamiento”, indicó.

En el plano provincial, destacó el avance del diálogo con las autoridades. “Seguimos con Mesa Técnica trabajando. Habíamos tenido una primera aproximación en la paritaria salarial, donde generamos un garantizado igual a los niveles de inflación. Esto nos permite no seguir perdiendo”, sostuvo, aunque reconoció que están lejos aún de una recomposición real del salario docente.