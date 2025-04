Sastre cuestionó la candidatura de Dante Bowen: “No sé a quién representa”

El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, se refirió este viernes a la reciente postulación del jefe comunal de Dolavon, Dante Bowen, como precandidato a diputado nacional y lanzó duras críticas. “Se dedica tanto a divertirse que no sabemos si es para un video de TikTok o una realidad”, ironizó.

Además, puso en duda el posicionamiento político del dirigente: “No sé dónde está Bowen. No sé hacia qué lado o a quién va a representar”, agregó.

Puerto Madryn buscará retener su banca

En tanto, Sastre sostuvo que Madryn intentará mantener la representación en la Cámara de Diputados. “La ciudad se merece conservar esa banca. Electoralmente ha sido clave en la definición de distintos cargos y logró tener una diputada nacional. Creo que debe mantener ese espacio sin ningún tipo de dudas”, expresó.

Al ser consultado sobre si apoyará a la actual legisladora nacional Eugenia Alianiello para un nuevo mandato, dijo que “es algo que se va a analizar”, pero destacó que “ella ha hecho las cosas de muy buena manera”.

Distancia con la conducción del PJ

Sastre también habló de su pertenencia al Partido Justicialista, aunque marcó su distancia con la dirigencia actual. “Soy afiliado desde los 18 años y nada va a cambiar mi ideología, pero la conducción actual no me representa en nada. Muchos personajes generan hartazgo en la sociedad y no tienen la legitimidad que sí tienen un gobernador o un intendente elegidos por el voto directo”, expresó.

Para el mandatario, “los partidos políticos ya no son dueños de los votos” y consideró que “el ciudadano hoy elige a las personas”. En ese marco, volvió a destacar el rol de su espacio político: “Siempre fuimos frentistas. Nuestro partido, Primero Chubut, tiene presencia en toda la provincia y vamos a seguir trabajando para construir un frente amplio que represente a la mayor cantidad de vecinos”.