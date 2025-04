¿Qué puede pasar hoy en Misiones tras el veredicto en el caso Kiczka?

La sentencia podría marcar un precedente en la historia judicial en la provincia.

Germán y Sebastián Kiczka conocerán este miércoles el veredicto en el juicio al que llegaron imputados por el delito de tenencia de material de abuso sexual infantil. Dicha sentencia podría marcar un precedente en la historia judicial en Misiones.

Se trata del primer caso en la provincia en el que un diputado llega a juicio por este delito, lo que genera cierto estupor entorno al caso.

En primer lugar, Germán Kiczka se dio a la fuga y fue capturado en la localidad correntina de Loreto, mientras que su hermano Sebastián fue detenido en Misiones.

A su vez, el ex legislador del partido Activar fue desaforado, le quitaron sus fueros judiciales, y luego destituido de su cargo por la Cámara de Representantes.

Para la ciudad de Posadas es uno de los casos más resonantes de los últimos tiempos, no solo por la inclusión de un diputado, si no también por la magnitud de la causa, donde hay niños involucrados.