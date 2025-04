Polémica en un streaming por «defender» a delincuentes: «Esos son los chorros que queremos»

Una anécdota de Paula Chaves generó un fuerte debate en redes sociales.

En las últimas horas, un encendido debate se generó en redes sociales por un polémico recorte de “Tapados de Laburo”, un programa del streaming Olga, en el cual sus participantes parecen defender y celebrar a algunos delincuentes y sus conductas.

En una charla con tintes humorísticos, Paula Chaves contó a sus compañeros una anécdota en el cual sufrió un robo que, según ella, fue por “su culpa” pero señaló un gesto del delincuente: “A mí hace poco me afanaron en el auto, porque dejé el auto abierto, claramente fue prácticamente mi culpa y me dejaron los DNI de todos”.

Ante el relato de la modelo, la streamer Luli González contó otra anécdota sobre una persona de su barrio: “En Lugano hay un chorro muy conocido, que se llama ‘El Bati’. En el barrio lo conocemos todos”, comenzó contando al ser interrumpida por su compañera Evelyn Botto quien se mostró sorprendida que haya “un chorro conocido”.

“’El Bati’ una vez le fue a chorear a mi hermano. Mi hermano era muy chico, había bajado a cargar crédito en el teléfono, imaginate la época. Ponele que bajó con 100 pesos, se lo cruzó al Bati y el Bati le dijo ‘dame lo que tenés’. Mi hermano dijo ‘dale, por favor, tengo 100 pesos’ y negoció con el Bati que el Bati le daba 50 y el le daba 100. Entonces, el Bati le chorreó 50 pesos”, contó riendose.

“’El Bati’ lo queremos. Esos son los chorros que queremos”, se sumó Nacho Elizalde diciendo que «iba a invitar a El Bati a su programa de streaming.

El polémico video generó molestia en redes sociales por distintos motivos: la anécdota de Chaves tomando la culpa por el robo y la reacción de Elizalde al escuchar sobre “El Bati”.

«En el barrio hay unos pibes que golpean y torturan viejas para robarles un poco pero son re alegres y tienen toda la onda. El celular lo dejo en casa porque si lo llevo cuando salgo a la calle tal vez me hagan una de sus bromas», ironizó un usuario.

Otro señaló que la justificación de que el robo fue “tu culpa” es debatible, al punto de compararlo con situaciones aún más graves como el abuso.

Otros, inclusive, invitaron a los delincuentes a vandalizar los estudios de Olga ya que ahí te “atienden con los brazos abiertos”.