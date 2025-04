Polémica con Kanye West: confesó haber tenido una relación incestuosa con su primo

El cantante presentó su canción «Cousin», donde relata el hecho ocurrido durante su adolescencia.

El rapero Kanye West continúa siendo controversial al revelar haber tenido una relación incestuosa con su primo durante su adolescencia en un reciente tuit. Además, presentó una canción donde relata lo que vivió junto a su familiar cuando eran pequeños.

“Esta canción se llama «Cousin» y trata sobre mi primo, que está en la cárcel condenado a cadena perpetua por matar a una mujer embarazada, unos años después de que le dijera que ya no íbamos a ‘mirar revistas sucias juntos’”, contó en su cuenta de X.

“Quizás en mi egocentrismo sentí que era mi culpa que le mostrara esas revistas sucias cuando tenía 6 años y luego actuamos lo que vimos. Mi papá tenía revistas Playboys, pero las revistas que encontré en la parte superior del armario de mi mamá eran diferentes», explicó antes de revelar lo que hacía con su primo durante su juventud.

“Mi nombre es Ye y le hice sexo oral a mi primo hasta que tenía 14 años”, cerró el tuit bajo la firma de “enviar tuit”.

La inesperada revelación del músico generó un revuelvo en redes sociales, donde no entendían el porqué de tal declaración.

La letra de la canción de Kanye habla sobre las revistas que él y su primo leían juntos y cómo, desde su inocencia, «actuaron» las escenas que vieron en las páginas. Luego sobre cómo acordaron no revelar lo sucedido porque la gente los iba a juzgar por sus acciones.