Octavio Argüello anticipó nuevas protestas: «Estamos discutiendo si vamos a la esclavitud moderna o no»

El co-Secretario General de la CGT, Octavo Argüello, reafirmó la marcha del 30 de abril con motivo del Día del Trabajador y no descartó nuevas medidas de protesta, y cargó contra el gobierno de Javier Milei tras sostener que su plan económico “fracasó”.

“Tendríamos que estar discutiendo otras políticas que sean cuantitativas y cualitativas, y estamos discutiendo si vamos a la esclavitud moderna o no”, sentenció en declaraciones a Radio Rivadavia.

En la misma línea, el secretario regional de Camioneros Tres de Febrero y San Martín planteó: “Lo vengo diciendo desde el año pasado, si la situación empeoraba, íbamos a tener que profundizar la discusión, porque tampoco uno se puede quedar con los brazos cruzados para que el gobierno haga lo que quiera”.

Consultado por el reciente levantamiento del cepo, el dirigente sindical sintetizó: “Es una gran mentira. La inflación va a ser superior el mes que viene. El plan de gobierno honestamente fracasó”.

“Venía un Gobierno que supuestamente iba a ordenar la economía, lo único que ordenó, según ellos, la macroeconomía, y la microeconomía está hecho un desastre. La primera medida que tiene es salir a pedir un préstamo (al FMI) y volver a endeudarnos como lo ha hecho ya un gobierno anterior a este que era muy parecido que nos dejó una deuda por 100 años”, afirmó en referencia a la administración de Juntos por el Cambio, a cargo de Mauricio Macri.

Si bien Argüello reveló que la marcha del 30 de abril se realiza con motivos del Día del Trabajador, aclaró que la CGT reclama además la reapertura de paritarias. “Es de público conocimiento que la inflación se ha ido a 3.7%, y el gobierno sigue insistiendo en firmas paritarias por bajo del 1%. Vamos a pedir revisión de paritarias porque no se sostiene la situación”, subrayó.

Asimismo, negó que los interlocutores del Poder Ejecutivo hayan intentado mantener diálogo con los dirigentes de la central, tras el paro del pasado 10 de abril, y no descartó impulsar nuevas medidas de protesta. “Uno no quiere llegar a una medida porque la verdad que no es una situación buena, pero uno las toma cuando las cosas están fracasando, cuando la situación no se soporta más”, justificó.

“Este gobierno, si es posible, nos borraría de la faz de la tierra al movimiento obrero. Apunta a tener trabajadores totalmente al lado con salario a la baja, así lo manifiesta”, denunció, y completo: “Si bien no lo dice directamente, lo demuestra. No quiere tener diálogo con un sector que es un sector importante que es el movimiento obrero”.

Por último, Argüello admitió que la central tiene cosas “para revisar”, y especificó que la interna del peronismo “está fuera de la agenda de lo que la gente está necesitando”. “La CGT tiene que estar por arriba de todo eso”, pidió, y completó: “Hoy no es momento estar discutiendo si tengo un lugar como diputado o como concejal, creo que la necesidad de la sociedad es mucho mayor que esa”.