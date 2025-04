Mostraron imágenes de Marianela Mirra visitando a José Alperovich por su cumpleaños y ella estalló en redes

La ganadora de Gran Hermano apuntó contra Marcela Tauro por dedicarle un segmento en Infama.

Marcela Tauro debutó como conductora de Infama (América TV) con picos de rating que oscilaban los 2,2, durante la tarde del domingo. En su comienzo, la conductora y su equipo mostraron imágenes exclusivas de L-Gante peleando con su manager y de Marianela Mirra visitando a José Alperovich en el penal de Ezeiza.

Este domingo 13 de abril, el ex Gobernador de Tucumán cumplió 70 años y su polémica pareja le dedicó un sentido mensaje en redes sociales: “Feliz cumple rey! Vamos a salir adelante juntos de esta! Es un sufrimiento no poder tenerte conmigo, como el día que me arrebataron mis sueños y el amor tan grande que construimos cada día!”.

Es por ello que la ganadora de Gran Hermano se hizo presente en el penal de Ezeiza para compartir la fecha especial junto a su novio y fue allí cuando fue captada por las cámaras de Infama. Al darse cuenta de la presencia del informante, Mirra le dedicó un picante mensaje a la nueva conductora de América TV: “Que siga haciendo brujerías la Tauro que por fin se le dio el programa”.

No lo dejó allí, sino que pasó su enojo a sus redes sociales, donde atacó nuevamente a Marcela Tauro por las imágenes mostradas en América TV: “Los seres de luz de la tele, que aún están mareados si son periodistas o psicólogos. ¿Y que mi imagen queda para la historia? No me van a estigmatizar por estar en una cárcel, que además voy a visitar a alguien que quiero. ¡No escupan para arriba que nadie está exento de caer en desgracia!”.

“Cuatro días me esperaste, para empezar tu programa, a esta humilde fantasma … A mí no me avergüenza nada. ¿Qué ejemplo de vida podes dar vos , o todos los q están ahí , para hablar cosas que nadie dijo y q no tienen idea?”, continuó.

“Cero idea, lleves a quien lleves no cambia nada. El problema lo tenés vos conmigo. Vos sos una entregadora, ¡y jamás lo conté! Le pasas el teléfono de famosas a tus amigos. Eso es peor, y no te voy a calificar porque no existís en mi vida. Dos minutos me durás, porque ni siquiera sabes discutir. Te encanta desprestigiar, venís de buena escuela, lo único. ‘Ser espiritual’ no te lo cree nadie”, cerró en su descargo.