Marcos Paves clasificó al Mundial Iron Man de triatlón en Marbella

Días pasados, el triatleta madrynense Marcos Paves, compitió en el Iron Man 70.3 disputado en san Juan, una convocante competencia que reunió a mas de 1000 deportistas de todo el pais y Sudamérica.

La prueba, brindó plazas al Mundial Iron Man del mes de noviembre en Marbella, siendo el portuario ganador de uno de los cupos.

Paves y un sueño Mundial conseguido

En vistas a lo que en unos meses será su participación en el Mundial Iron Man en Marbella, el triatleta Marcos Paves, visitó Chubut Deportes, reuniéndose con el presidente Milton Reyes y compartiendo allí toda la experiencia vivida en el Iron Man de San Juan donde consiguió el cupo mundialista.

Paves dialogó con Reyes, en busca de apoyo para su participación del mundial de Ironman 70.3, que se disputará entre el 8 y 9 de noviembre en Marbella, España y luego del encuentro, dialogó con el área de Prensa del ente deportivo provincial ante el cual comentó: «estoy muy feliz, es la primera vez que vengo a Chubut Deportes me recibieron muy bien, así que estoy muy contento».

«Estuve reunido con Milton Reyes y la verdad que la reunión fue muy satisfactoria, estoy muy agradecido por el apoyo y espero poder cumplir la meta de estar en noviembre en Marbella, corriendo el mundial de Ironman 70.3”, agregó contando a la vez como se dió su clasificación: «el 6 de abril se corrió el Ironman 70.3 en San Juan y fuimos con toda la ilusión de siempre y se dio la posibilidad de clasificar para el mundial, quedé muy bien posicionado en mi categoría. Adelante mío quedó Miguel Armada, que es de Trelew, él ya había conseguido el cupo del mundial en Pucón, Chile, y en la entrega de premios cuando me dijeron que estaba adentro fue un momento inolvidable para mí y mi familia».

“Ya llevo dieciséis años donde metí muchas ganas, siempre con la ilusión de clasificar al mundial, era un sueño para mí cuando me metí en esto del triatlón y que se me dé ahora es mucha la felicidad. No es fácil, soy el primer madrynense que lo pudo lograr, es muy difícil, hay muy buen nivel, y si querés estar en posiciones de adelante, tenés que ser muy disciplinado, hacerlo con mucha pasión. Se me alinearon los planetas y me pude meter, todavía no lo puedo creer”, confesó Marcos Paves, además entrenador de triatlón y referente de su equipo Escuela de Triatletas.

Una actividad que une

“Esta distancia yo la puedo entrenar y hace muchos años que la vengo haciendo, ya acomodé todo, como mi cuerpo, mis horarios, asimilo bien las cargas y me parece una distancia muy linda de hacer, muy bien organizada, cada carrera es un show. Me entreno solo en la actualidad, hasta los 29 años me entrenó Gustavo Ibarra, que aprendí muchísimo, es un profe espectacular, sabe un montón, cada vez que nos cruzamos charlamos. En San Juan corrimos juntos, hay una hermandad y un compañerismo muy lindo entre la gente de Madryn y Trelew”, acotó.

En busca del merecido acompañamiento

“Me reuní con Gustavo Sastre en mi ciudad y ahora lo hice con Milton Reyes, porque se necesitan recursos para viajar a una mundial, por lo que espero poder recibir todo el apoyo necesario desde el ámbito oficial y también vamos a movernos para conseguir apoyo del sector privado. También tenemos previsto hacer rifas y eventos para recaudar plata y cumplir ese gran objetivo que estar en el mundial en noviembre”, culminó.