Los abogados de «la Toretto» insisten con la prisión domiciliaria y acusan una detención arbitraria

Flavio Gliemmo y su equipo presentaron un nuevo recurso en rechazo de las impugnaciones por parte de la familia de Walter Armand.

Los abogados del caso de Felicitas Alvite, más conocida como la Toretto, insisten en la prisión domiciliaria otorgada por la Justicia y presentaron un nuevo recurso en rechazo de las impugnaciones por parte de la familia de Walter Armand, a quien asesinó en la ciudad de La Plata en marzo del año pasado.

Según el informe judicial al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, en diciembre de 2024, el Tribunal de Casación Penal ordenó que a Felicitas se le diera la prisión domiciliaria. En enero, la Cámara de Apelaciones aceptó ese pedido, pero una nueva apelación de la otra parte frenó este reclamo con el argumento de que la medida no estaba “firme”.

Para los abogados ya hay una decisión clara de Casación que no puede ser ignorada, y que la negativa de la Cámara a hacerla cumplir es un tecnicismo sin fundamento legal. “Es como decir que no se puede cumplir una orden porque falta un sello”, se menciona en el documento.

En el escrito que presentaron esta semana, los letrados señalan que mantener a Felicitas en una cárcel es inconstitucional y violento, porque todavía no hay una condena. “Está en estado de inocencia y lo que están haciendo es castigarla por adelantado”, explicaron.

También remarcan que la detención viola normas de la Constitución y tratados internacionales sobre derechos humanos.

Por esa razón, pidieron formalmente que el caso vuelva a tratarse en el Tribunal de Casación y que se ordene que la joven cumpla el arresto domiciliario, como ya se había dispuesto hace meses.