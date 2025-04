Le propusieron casamiento a Tamara Pettinato en vivo

Tamara Pettinato se sorprendió en vivo durante su programa radial al poner al aire un audio de un oyente, que resultó ser el de su novio, el diputado José Glinski.

«Yo les propongo viajar todos juntos a nuestro casamiento en Jerusalén, en Israel. Vamos todos al muro de los lamentos y hacemos un casamiento judío. Amor, te estoy proponiendo casamiento, pero en Israel con toda la banda. ¿Qué pensás?», le propuso el diputado a la conductora.

Tamara Pettinato no se mostró emocionada ni entusiasmada, por el contrario, no le gustó la forma en la que su pareja le pidió matrimonio: «Si me vas a pedir casamiento así me parece una mier..».

La conductora mostró que su pareja también le pidió su mano a su padre, Roberto Pettinato, que le puso humor al responderle: «Te puedo dar un dedo ahora».