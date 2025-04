La industria pesquera demanda respuestas urgentes para evitar que se agrave la crisis

La Exposición de Vinculación Empresarial de la Patagonia (Evenpa 2025) tuvo por primera vez un espacio dedicado especialmente a la industria pesquera, creándose el ‘Pabellón Azul’ que contuvo un stand central la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP), y otros de actividades conexas.

Además, el evento presentó una amplia grilla de actividades y disertaciones. El “Bloque de Mar”, ofreció diferentes paneles como: “Agregado de valor en la industria pesquera a trapes de certificaciones internacionales”; “Actualidad y Perspectivas del Sector Pesquero”; “Innovación y tecnología aplicada al sector pesquero”; “Revalorización de materias primas y subproductos”; y “Pesca y desarrollo sostenible: perspectivas desde la ciencia, el Estado y la industria”.

La inauguración del “Bloque de Mar” estuvo a cargo del presidente de CIMA Patagonia, Oscar Dethier; el presidente de CAPIP, Agustín de la Fuente, y la jefe del Departamento Pesca Industrial de la Subsecretaría de Pesca de Chubut, Paola Ciccarone.

Tras las palabras de bienvenida y agradecimiento por el espacio cedido a la actividad se dio inicio al panel “Actualidad y Perspectivas del Sector Pesquero” que fue moderado por el exdirector Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera, Dr. Julián Suárez.

La mesa contó con la participación del gerente de Greciamar, Sebastián de Haro; el representante del Grupo Iberconsa, Facundo Godoy; el gerente general del Grupo San Isidro, Damián Santos y el presidente de la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP), Agustín de la Fuente.

Pérdida de rentabilidad y competitividad

En el análisis de la situación actual de la industria, Sebastián de Haro dijo que se viene de una zafra de pesca en aguas provinciales con récord en capturas, “pero esto no ha repercutido en los números del negocio. Estamos en una profunda crisis, donde son muchas las variables que nos están afectando, varias de ellas son incontrolables para las empresas”.

Al brinda run detalle, contó que “tenemos una competencia con el langostino de cultivo que es el Vannamei, hay países que han incrementado exponencialmente sus producciones y nos encontramos con un mercado internacional teniendo que competir con un producto que tiene un costo mucho más bajo”, diferenció.

En este contexto, consideró que “tenemos un gran desafío por delante. Muchas veces en las plantas y con los barcos hemos trabajado ‘al costo’ con una rentabilidad muy baja, a la espera de un cambio político o una devaluación que acomode nuestros números, y la verdad que hoy no es ese contexto”, señaló sobre la coyuntura de la macroeconomía nacional.

De Haro sostiene que “tenemos que trabajar muy fuerte para poder rentabilizar la actividad y volver a tener la competitividad que hemos perdido por algunos factores externos y otros también que han tenido que ver puntualmente con algunas negociaciones que no fueron adecuadas para poder dar una actividad de largo o mediano plazo”, reconoció.



Flota congeladora parada

“El contexto es crítico, pero tratando de ver el vaso medio lleno tengo que decir que, desde el punto de vista biológico, el langostino está dando buenos resultados y en función de esto es que tenemos trabajo para hacer. Tenemos el recurso y necesitamos que se involucre cada una de las de las patas de esta mesa para volver a tener una actividad sana, con proyección a futuro y que tantos empleos da en la provincia y a nivel nacional”, subrayó.

El directivo de Greciamar mencionó que “hoy tenemos la flota congeladora, que no ha salido al norte del 41° y una temporada de nación que ya da algunos síntomas de que no arrancaría por parte de los barcos fresqueros de altura”.

“Con lo cual, para una ciudad como Madryn, donde una actividad como la pesca dependen miles de familias, esto es crítico. Desde las empresas hemos abierto el tema de los costos y hasta dónde deberíamos llegar para para volver a tener una actividad sana”, insistió al tiempo de mencionar que “los costos a nivel interno se han incrementado muchísimo con respecto a años anteriores y dejan al negocio en una situación límite, y a nivel comercial nos encontramos con precios que son muy bajos en los mercados”.

«Esta crisis realmente pegó»

Posteriormente, Facundo Godoy del Grupo Iberconsa, opinó que se está en un punto de inflexión y que requiere la concurrencia de todos los estamentos además de las empresas y sindicatos, para en conjunto explorar alternativas y evitar el colapso.

“¿Cuáles son las soluciones? Tratamos de darle el punto de vista, que todas las crisis son oportunidades, y creo que esta crisis que estamos viviendo, es una crisis que todo el mundo la vio venir”, aseveró y puso como ejemplo al sector tangonero congelador “con 113 barcos parados demuestra que esta crisis realmente pegó”.

Godoy dijo que “ha llegado el momento en que el sector empresario, los gremios, los gobiernos, los municipios sepan que estamos en un punto, tal vez, de no retorno”, advirtió.

“Esta crisis nos tiene que llevar a todos a mirarnos, a decirnos que de los 2.000 millones de dólares que exporta Argentina, el 96% queda en Argentina. Es decir, eso es mano de obra intensiva, es capital de trabajo. Todas las empresas que estamos acá invertimos mucho todos los años. Tenemos que reformular mucho nuestra estructura de costos. Y cuando digo estructura de costo es a partir de la productividad. Esta crisis tiene que ser una oportunidad y como gente adulta, debemos tomar decisiones adultas”, resaltó.

Una gran ventaja, el caladero está sano

Más tarde, en su intervención, Damián Santos, gerente general del Grupo San Isidro dijo que a pesar de estar los números sobre la mesa y con riesgos de consecuencias sociales, no se ha logrado comprender la magnitud del problema.

“Esta crisis implica que el negocio ya no da. Esta crisis comenzó hace strong>tiempo y se viene hablando y se vienen mostrando números que son muy concretos. El mercado ha cambiado, tremendamente. Enfrentamos la competencia de otros productos como en Vannamei. Ecuador exporta 20 veces la cantidad de lo que exportamos nosotros. Hace 10 años exportaba 3 veces”, describió sobre uno de los factores a tener en cuenta.

“Tenemos que darnos cuenta de los cambios que hay en el mundo en los cuales nosotros casi no participamos. Un montón de cambios hacen que nuestro producto haya pasado de un promedio de 10 dólares a 5 dólares. No hay mucha ciencia. Cuando pasa eso, hay que ajustar el negocio, cambiarlo”, sugirió.

Asimismo, Santos planteó que Puerto Madryn “es una ciudad que ha tenido un gran crecimiento en materia de inversiones. Nuestras plantas no tienen nada que envidiarle a cualquier planta de Europa, pero hoy ya no se puede competir”, insistió.

No obstante, aclaró que “tenemos una gran ventaja, el caladero está sano. Y tenemos una segunda gran ventaja, podemos reinventar y reajustar el negocio a lo que se necesita hoy”. El directivo del Grupo San Isidro afirmó que “en la pesca hubo un cambio grandísimo y podemos seguir adelante. Hoy con 113 barcos parados pareciera que no somos inteligentes. Si hay 113 barcos parados y no nos podemos poner

de acuerdo entre las empresas, con números muy claros, y la gente que tiene que trabajar algo está fallando”, reconoció.

Aclaro que “cuando en la época que se pudo se pagaron sueldos excelentes, que se lo recontra merece la gente que trabaja a bordo, pero hoy no se puede”, reiteró mientras instó a tomar medidas que eviten un agravamiento del problema.

“Hace tres años que hablamos y venimos advirtiendo de esta crisis. ¿Hay que tener todos los barcos parados, la gente sin trabajo para que realmente se pueda abordar la crisis?”, razonó.

El rol del Estado y los gobiernos

El moderador Julián Suárez reflexionó que durante el panel se mencionó el rol de las empresas, las cámaras, las tripulaciones, los sindicatos, “pero por mi formación y mi historia, para mí, aquí falta mencionar un actor muy relevante que es el Estado, tanto de municipios, Provincia y el Gobierno Nacional”.

Suárez citó como ejemplo que “por el parate de la flota, desde el 17 de marzo hasta aquí, la República Argentina ha perdido ingresos por más de 100 millones de dólares. Mientras que el Estado nacional para quitar todos los derechos de exportación al sector pesquero, por un año, debería hacer un esfuerzo de 120 millones de dólares”, comparó al tiempo de consultar qué nivel de respuesta se está teniendo de parte de los gobiernos.

“Los números están arriba de la mesa”

A su turno, el presidente de CAPIP analizó desde la referencia del 27 de diciembre del 2023, cuando en el proyecto de la Ley Bases, en el capítulo 5, contenía profundas modificaciones a la Ley Federal de Pesca. “Que la tripulación podía ser extranjera en un montón de casos, que se quería descargar en cualquier puerto del mundo, que era algo totalmente absurdo, pero lo decía. Que se liciten las cuotas del caladero al mejor postor. Todo esto se pudo revertir y quitar el capítulo 5, pero hay que tomar dimensión el gran desconocimiento que hay del sector pesquero por parte del Gobierno y lo que produce la matriz productiva a partir del impacto que tiene en cada localidad”, puntualizó.

En este marco, Agustín de la Fuente dijo que “hace muy poco discutimos si somos una economía regional o no, cuando vamos a ver qué es economía regional, la verdad que lo tuvimos que empezar a contar todo. Nos reconocen como economía regional, pero hoy no da la balanza fiscal para que nos den ese

otorgamiento de quitarnos las retenciones”, indicó sobre los requerimientos hechos sin respuestas satisfactorias por el momento.

“Pero más allá de eso, tenemos que recuperar equilibrios de costos, equilibrios de rentabilidad, que sean viables para actividad. ¿A quién le cabe toda esta

discusión, solo a una parte? Hay que discutir la tasa de seguridad e higiene, las tasas de abasto, hay que discutir las cuestiones de rentas provinciales, los derechos de exportación, las tasas de puerto y hay que discutir productividad.

Hoy no somos competitivos y están los números arriba de la mesa”, reafirmó el titular de CAPIP.

Señales de alerta

En otro tramo, De la Fuente advirtió que se requieren soluciones urgentes y un mayor involucramiento de todo el arco público y privado. “Creo que hay una inteligencia gremial, sindical, gubernamental, empresaria y hace más de tres años venimos pidiendo una emergencia pesquera al Gobierno anterior, al Gobierno nacional, provincial, al municipio. Y la verdad que a veces te sorprendes porque no suenan algunos teléfonos”, manifestó.

El presidente de la cámara se preguntó: ¿Tenemos que llegar al momento de crisis, de conflicto que ya hemos vivido? Me parece que van a tener que empezar a sonar algunas alertas o teléfonos para que podamos ser más inteligentes y solucionarlo mucho antes, caso contrario, nos vamos a encontrar con situaciones sociales complejas, pero el langostino y la merluza y el calamar están en el agua y parece que no somos capaces de resolverlo”, concluyó.