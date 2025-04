La fuerte indirecta de Melody Luz tras confirmarse su separación con Alex Caniggia: «Madre ausente»

La bailarina realizó un descargo en sus redes sociales.

Alex Caniggia y Melody Luz terminaron su relación luego de tres años juntos y de haber tenido una hija llamada Venezia. Según trascendió, fue una decisión en conjunto debido a los constantes desacuerdos dentro de la pareja.

Si bien ninguno salió a hablar del tema, el hijo de Claudio Caniggia se mostró públicamente compartiendo tiempo junto a su hija en sus redes sociales y remarcando la “importancia” de la familia.

Alexander Caniggia on Instagram: «Todavía no hablás del todo Osa, pero no hace falta. Con tu mirada, tu risa, tus pasitos y esos abrazos apretados, me decís todo. Sos mi pedacito de cielo, mi caos hermoso, mi mayor alegría. Tenerte me cambió la vida para siempre. Ser tu PAPÁ es lo mejor que me pasó en la VIDA ENTERA OSA GRIZZLY ❤️❤️❤️ Viniste a mi vida de la nada y te convertiste en mi TODO, SOS MI VIDA ENTERA TE AMOOOOOOOOOOOO HIJA.»

Por otra parte, Melody respondió al gesto de su ex pareja con una fuerte indirecta, remarcando que su maternidad no es menos por no enmarcarla siempre en sus redes sociales.

“Imaginate que te traten de madre ausente por no compartir tu maternidad en redes sociales”, escribió la bailarina junto a una imagen de Venezia con la cara tapada con un emoji de corazón.