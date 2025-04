Fuerte retroceso en las exportaciones de carne en el primer trimestre de 2025

Las exportaciones de carne bovina cayeron un 28% en volumen y un 7,5% en valor durante el primer trimestre de 2025, en comparación con el mismo período del año anterior.

Se embarcaron unas 142.500 toneladas por un valor aproximado de US$ 694,4 millones, tras el récord histórico alcanzado en 2024.

Solo en marzo, las ventas externas totalizaron 43.400 toneladas por US$ 205,9 millones, lo que representa una caída del 17% en volumen y del 20% en valor respecto a febrero. Frente a marzo de 2024, la contracción fue aún más marcada: -36% en volumen y -20% en valor.

El segmento más afectado fue el de carne bovina congelada sin hueso, con 23.600 toneladas exportadas en marzo por US$ 112 millones. Este volumen representa una baja del 19% frente a febrero y del 43,8% respecto al mismo mes del año anterior.

En el acumulado del trimestre, se exportaron 79.300 toneladas, un 37,6% menos que en 2024, con ingresos por US$ 391,1 millones, un 15,6% menos interanual.

China se mantuvo como el principal destino, con el 67,7% de las exportaciones de marzo y el 65,1% del total trimestral. El precio promedio por tonelada exportada fue de US$ 4.747, un 3,5% inferior al de febrero, y aún muy por debajo del pico histórico de US$ 6.297 registrado en abril de 2022.