Fuerte denuncia contra el ex de Jimena Barón, Daniel Osvaldo

Ana Oertlinger lo acusó de no pagarle la cuota alimentaria de su hijo y de ser violento con él.

La exmujer del futbolista Daniel Osvaldo, Ana Oertlinger, habló con el programa de Karina Mazzocco, A la Tarde, sobre el drama que vive con el jugador de fútbol, expareja de Jimena Barón y actual de Gianinna Maradona.

Madre de Gianluca, de 18 años, dijo que hace tiempo no recibe la cuota alimentaria y que ni siquiera paga la obra social. «Primero empezó a pasar la mitad y a partir de diciembre debe cuota alimentaria y se le ha exigido en la Justicia, él le niega a darle la prepaga. Hay sentencia para regularizar la situación y no lo hace”, afirmó Ana.

Además, recordó un episodio de violencia que sufrió su hijo: «La madrugada del 13 de enero le pegó piñas en la cabeza, en las costillas, en el brazo izquierdo. Y todo esto fue porque el señor estaba enojado».

«Mi hijo fue más tarde al cumpleaños de él porque había salido con los amigos la noche anterior. Mi hijo cuando se van todos decide quedarse porque no lo veía bien al padre. Empieza a pegar portazos y después lo increpa y le pregunta qué estaba haciendo. Y le empieza a recriminar que había llegado tarde al cumpleaños y que tenía relación con la mamá del hermano, estaba enojado porque mi hijo se lleva bien con ella (por Jimena Barón). En ese momento, le empieza a gritar, lo pone contra una pared y ahí le pega golpes de puño en la cabeza, costillas y en el brazo, todo del lado izquierdo porque él es derecho. Mi hijo se sienta en un sillón llorando y él se hace un Fernet y le dice: ‘¿Ahora te haces la víctima? ¿Ahora lloras?'», continuó.

«Después se le pone encima del sillón, le sigue pegando con puños y le muerde la oreja izquierda, lo mordió. La relación con mi hijo siempre fue inestable porque desaparecía meses. Llegó a pasar dos años sin verlo, nunca le puse un pero para que no lo vea, de hecho mi hijo lo quiere. A él le dolió lo que pasó y hoy en día porque ni bien pasó esto lo bloqueó de todos lados», reveló la mujer.

Hace un tiempo, Daniel Osvaldo reconoció estar atravesando un difícil momento de salud mental ya que la depresión lo habría llevado a caer en adicciones como alcohol y drogas.