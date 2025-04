En Neuquén prohibieron la caza deportiva del puma

Tras más de 50 años, la provincia de Neuquén prohibió la caza deportiva del puma en todo su territorio. De esta manera, el Ministerio de Turismo de la provincia derogó los artículos 51 al 55 del Reglamento de Caza Mayor, que habilitaban la actividad.

La normativa establecía una temporada de caza entre junio y septiembre. Desde ahora, está suspendida.

Desde la Dirección Provincial de Fauna, Áreas Naturales Protegidas y el Centro de Ecología Aplicada de Neuquén (CEAN) informaron que el Gobierno trabaja en nuevas regulaciones para garantizar la sustentabilidad y el control de la actividad.

“Me anoticié de una resolución que había sacado Fauna con Turismo, entonces instruí al Ministro que inmediatamente la derogue. Fue un exceso por parte de Fauna, que habilitó la caza del puma”, expresó el gobernador Rolando Figueroa en diálogo con Diario Río Negro.

“Es una barbaridad. Apenas me enteré, la hice derogar”, agregó. Así, la cartera de Turismo dejó sin efecto los artículos 51 al 55 que habilitaban la temporada de caza mayor del puma, entre el primero de junio y el 30 de septiembre, que establecían las condiciones para el desarrollo de la actividad.

La inclusión del puma generó sorpresa en general. Es que, en un principio, el reglamento de Caza Mayor de Neuquén incluía a los jabalíes y ciervos, dos especies exóticas que preocupan por la superpoblación y el impacto ecológico que producen.

Pero los pumas pertenecen a una especie nativa, lo que llamó la atención de las asociaciones protectoras de animales y pobladores.

La disposición permitía en cada área, cazar “hasta un máximo de diez ejemplares (de puma) adultos por temporada”. No habilitaba la captura de hembras adultas acompañadas de sus crías. Además, permitía el uso de perros para el rastreo de los pumas.

“Desde la provincia no se está incentivando la matanza. Por la Ley de Fauna 2359 y su decreto reglamentario, la autoridad de aplicación debe regular la población de las especies“, remarcaron también desde el gobierno provincial, a través de un comunicado.

Nueva reglamentación

Desde el organismo informaron que se está trabajando en la nueva reglamentación de caza de la provincia, que se instrumentará antes del inicio de la temporada.

Para este 2025, se implementó un sistema digital para la gestión de permisos, habilitaciones de campo y guías de traslado, lo que permitirá mayor control y trazabilidad sobre la actividad.

La caza regulada en la provincia no es de acceso público ni libre. Solo puede realizarse en lugares habilitados por la autoridad de aplicación.

El CEAN y las autoridades provinciales trabajan en conjunto con guardafaunas, equipos técnicos, fuerzas de seguridad y fiscalías ambientales para garantizar la aplicación de las normas vigentes.

En 2019, el CEAN estableció un protocolo de caza controlada de carnívoros, que se activa solo en casos de ataques a ganado o criaderos, bajo condiciones estrictas.

La reciente Resolución 76/2025, emitida por el Ministerio de Turismo, refuerza este enfoque y se alinea con la necesidad de preservar la biodiversidad y garantizar el equilibrio ecológico en el territorio neuquino.