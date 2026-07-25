En Madryn proponen un día para “jugar sin pantallas”

La Municipalidad de Puerto Madryn, con la participación de distintas áreas e instituciones, organiza la jornada recreativa y de emprendedoras “El desafío de jugar sin pantallas”. La propuesta, que será en el marco del 161º aniversario de la ciudad, se llevará a cabo el sábado 25 de julio de 11 a 18 horas en las instalaciones de la Universidad del Chubut, ubicada en Alem y Tierra del Fuego.

El evento tendrá juegos tradicionales, de mesa y actividades artísticas para toda la familia. La jornada es abierta a toda la comunidad (niños, adolescentes y adultos), con propuestas diversas para cada edad, con el objetivo de promover espacios de encuentro, creatividad y diversión alejados de las pantallas.

Además, habrá charlas con profesionales, una feria de emprendedoras y el cierre estará a cargo de la Orquesta Infantil de Música Indígena, Argentina y Latinoamericana Yayau.

Cronograma

11 horas – Apertura de la universidad y feria de emprendedoras.

11 a 13 horas – Juegos recreativos (ajedrez y Jenga, a cargo de la Biblioteca Popular General San Martín, junto a otras propuestas lúdicas).

13 horas – Apertura oficial. Presentación artística: Rap Sombra – DJ AA.

13 a 17 horas – Propuestas durante toda la tarde.

Club Tecnológico – Universidad Tecnológica Nacional (UTN)

Taller de Origami (Dirección de Juventudes)

Taller de Estampa (profesora Neda Rodríguez)

Juegos de mesa “Tumulto y Yaoyin”

13:30 a 17 horas – Circuito de aprendizaje vial

14 horas – La Posada Rolera (comunidad de juegos de rol)

15:15 horas – Charla «Límites que Cuidan: el valor del no», a cargo de la abogada Alejandra Durán, Coordinadora del Servicio de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.

16 horas – Charla «Romper el algoritmo: uso de pantallas en la adolescencia», a cargo de Vanina Botta.

16:45 horas – Cierre de la jornada Orquesta Infantil de Música Indígena, Argentina y Latinoamericana Yayau.