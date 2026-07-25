Colapinto largará decimotercero en el GP de Hungría



El piloto argentino Franco Colapinto largará este domingo desde la 13° posición en la carrera del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1.

Colapinto logró avanzar a la segunda instancia de la clasificación (Q2), pero su registro de 1:19.027 no fue suficiente para meterse entre los diez mejores para disputar la pole position.

Luego de haber sufrido un fuerte choque contra los carteles durante los entrenamientos del viernes, sus mecánicos lograron reparar a tiempo el monoplaza Alpine A526.

En el primer corte clasificatorio (Q1), el oriundo de Pilar marcó un tiempo de 1:19.771 para ubicarse en el 14° puesto y asegurar su pase de ronda.

Colapinto compartirá la séptima fila de la grilla de partida de este domingo junto a su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, quien largará inmediatamente por delante en el 12° lugar.

La diferencia entre ambos autos de la escudería fue de solo 183 milésimas, en tanto que la pole position quedó en manos del británico Lando Norris con su McLaren.