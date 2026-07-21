LLA en modo campaña

El bloque de senadores de La Libertad Avanza, que conduce Patricia Bullrich, anticipó que donarán el aumento en sus dietas tras conocerse la cifra de 12 millones de pesos brutos mensuales que percibirán a partir de agosto, como consecuencia del reciente acuerdo paritario alcanzado entre las autoridades del Congreso y los gremios legislativos.

La recomposición salarial acordada para el personal legislativo será del 6,7% acumulativo y se aplicará en tres etapas: un 2,4% retroactivo correspondiente a junio, otro 2,2% para julio y un 1,9% adicional en agosto, según anunció Clarín este fin de semana. Debido al mecanismo de actualización automática aprobado por el propio Senado en 2024, estos incrementos impactan directamente sobre las dietas de los legisladores.

De esta manera, el ingreso bruto de un senador alcanzará aproximadamente los 11,9 millones de pesos antes de los descuentos por impuesto a las ganancias, aportes previsionales y obra social.