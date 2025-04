El Concejo Deliberante aprobó el Master Plan para el ensanche oeste de Puerto Madryn

Este jueves por la mañana, el Concejo Deliberante de Puerto Madryn aprobó —con 9 votos afirmativos y 2 abstenciones — el proyecto de ordenanza que autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a firmar el convenio correspondiente al Master Plan del ensanche oeste con la firma San Miguel. Se trata de una propuesta de planificación urbana sobre una extensa fracción de tierras, que actualmente pertenece a un único propietario.

Al término de la sesión, el presidente del Concejo, Martín Ebene, brindó precisiones sobre el proyecto aprobado y remarcó que se trata de una etapa previa a cualquier desarrollo inmobiliario. “En realidad no es ni más ni menos que la planificación de una gran fracción de la ciudad que tiene la particularidad de que tiene actualmente un único propietario”, explicó. “Es lo único que lo separa del resto de los trabajos de planificación que habitualmente hace el Departamento Ejecutivo Municipal sobre los distintos macizos y sectores de la ciudad”, añadió.

“No se trata justamente de una reforma al código donde se dan indicadores específicos al sector, sino que viene a ser como un anteproyecto de fraccionamiento”, dijo, aclarando que se lo denomina Master Plan debido a la escala del terreno y del trabajo proyectado.

Etapas y condiciones del desarrollo

El convenio establece una serie de etapas de desarrollo y fija condiciones que deberán cumplirse para avanzar con cada una. “Por cada etapa, de la misma manera que indica la normativa vigente —porque en ningún momento se hace ningún tipo de salvedad—, se tienen que realizar las presentaciones como en cualquier desarrollo urbanístico normal: la factibilidad de servicios, los estudios de impacto ambiental y la mensura definitiva”, detalló.

En ese sentido, remarcó que la aprobación del Master Plan no habilita la venta inmediata de lotes. “Esta ordenanza lo que hace es autorizar al Departamento Ejecutivo a suscribir el convenio del Master Plan. Una vez que el Master Plan esté aprobado, cada persona que quiera vender primero tiene que desarrollar. Si no, no hay nada para vender todavía en el lugar”, explicó.

Además, precisó que “para el momento de la mensura, las obras de nexos y parte de las obras de distribución de servicios tienen que estar ejecutadas”. Y añadió: “Esto lo que implica es que quien vaya a desarrollar —la misma firma o un tercero— al menos ya tiene la garantía de que, si cumple con la normativa vigente, puede hacer un desarrollo urbanístico”.

Recomendaciones para los vecinos

Ante las dudas planteadas por los concejales Gastón Cuis Taccari y Andrea Rueda, que se abstuvieron en la votación por preocupación respecto al cumplimiento de los plazos en la ejecución de servicios por parte de los desarrolladores, Ebene fue enfático: “La normativa que establece que estos desarrolladores tienen que cumplir en tiempo y forma con las obras de servicios es la misma que ya está vigente”.

También aprovechó la oportunidad para emitir una advertencia a los vecinos: “Recomendamos que, ante la aparición de ofertas y sobre todo cuando se tratan de lotes a precios muy inferiores a lo que normalmente dicta el mercado, puedan pasar por la municipalidad, por el sector de planificación en la Secretaría de Desarrollo Urbano, y consultar antes de comprar”. Y agregó: “El mejor lugar para asesorarse de que esa compra es segura es el Estado Municipal, que es quien en definitiva sigue todo el trámite y termina aprobando el desarrollo urbanístico”.

Planificación a largo plazo

Finalmente, Ebene destacó la importancia del Master Plan como paso previo fundamental para una urbanización ordenada: “Esto no es ni más ni menos que un paso más en la planificación de ese sector, que sin duda alguna es una instancia previa para que el desarrollo que se haga sea justamente ordenado”.