Confirmaron de qué murió Ezequiel Vergara en Villa la Angostura

Ezequiel Vergara, el joven de 28 años que estuvo desaparecido desde el 21 de marzo en Villa la Angostura y que fue hallado sin vida en las últimas horas, falleció producto de politraumatismos.

Este último domingo las autoridades informaron que en medio de la búsqueda de Vergara hallaron a una persona fallecida en un barranco de Falso Balvedere. Tras el rescate, los familiares del joven informaron en sus redes sociales que se trataba de Ezequiel.

En medio de un clima de incertidumbre, por las diversas investigaciones que se conocieron durante la búsqueda, se dio a conocer la causa de su fallecimiento.

El informe preliminar de la autopsia reveló que Ezequiel murió a causa de politraumatismos graves. Sin embargo, por el momento no se pudo constatar si se trató de un accidente o si el joven se quitó la vida.

Sobre esto último, los familiares aguardan a tener novedades concretas que puedan dilucidar si Ezequiel estaba atravesando un problema de salud. Esto se relaciona por la nota escrita en la pared de su casa que era “como de despedida”.

“Decía que no iba a molestar o hacer daño a las personas que amaba”, contó Patricia, su mamá, quien dijo que posiblemente su hijo atravesaba un estado de “depresión”.

“Estoy cansado de lastimar gente. No es lo que quiero. No se justifica. Siento que estoy enfermo. Mando luz y amor para quienes amo”, decía el escrito.

“Va a ser complejo determinar si fue un accidente o fue una decisión autodeterminada”, explicó el fiscal Adrián De Lillo.