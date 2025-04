Chubut denunciará en Estados Unidos sus casos de pesca ilegal en la costa provincial

La provincia del Chubut, por intermedio del subsecretario de Pesca provincial Diego Brandán, representará a la Argentina en uno de los encuentros internacionales más relevantes en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR). Se trata de una agenda oficial impulsada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que reúne a referentes del sector pesquero de todo el hemisferio occidental.

Las primeras reuniones se desarrollarán en Washington, en oficinas cercanas a la Casa Blanca, donde el funcionario se presentará ante organismos estratégicos como NOAA, el Departamento de Agricultura de EE.UU., la FAO y el propio Departamento de Estado. El objetivo es que el Subsecretario de pesca provincial exponga sobre el ambicioso proyecto argentino del área adyacente en la milla 201, una iniciativa que impulsa y trabaja la Cancillería Argentina. Este proyecto busca proteger el recurso pesquero nacional más allá de la zona económica exclusiva.

Además, mantendrá reuniones con referentes internacionales para debatir soluciones concretas frente a la pesca ilegal, que serán trabajadas al regreso junto a la Cancillería y la Embajada Argentina.

En este marco, Brandán expresó que “cada pescado que no se captura legalmente es una oportunidad que se pierde. Defender nuestro trabajo, nuestro mar y nuestra economía es una obligación. No solo es clave posicionar a la provincia en este debate global, sino también lograr que la Argentina tenga un rol protagónico en una pelea que define el futuro de nuestras comunidades costeras”.

“De manera resumida, estos días fuera del país, serán fundamentales para avanzar en acuerdos, abrir nuevos caminos y traer herramientas reales”, añadió.

Trabajo conjunto con Nación

Previo a este encuentro, en Buenos Aires se desarrolló una reunión en la Cancillería Argentina, de la que participaron el subsecretario Brandán, la embajadora y asesor de la Secretaría de Malvinas, Antártida, Política Oceánica y Atlántico Sur, Paola di Chiaro y Marcos Rízoli respectivamente; junto al embajador Javier Figueroa.

Durante este encuentro los representantes abordaron el tema de la pesca ilegal, recibiendo el funcionario chubutense las felicitaciones respecto “al borrador del documento sobre el que están trabajando de manera interministerial, destinado a implementar medidas de resguardo de intereses comunes en el área adyacente a la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA), para que pueda presentarlo en Estados Unidos como modelo del accionar que venimos efectuando frente al tema”, cerró Brandán.