Agustín de la Fuente: “Si no nos ordenamos para adentro, los barcos no van a salir a pescar”

El presidente de la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP), Agustín de la Fuente, expresó su profunda preocupación por la crítica situación que atraviesa el sector pesquero, con más de 113 buques tangoneros congeladores paralizados. La compleja coyuntura, que involucra costos estructurales elevados, aranceles internacionales y la falta de acuerdos salariales actualizados, amenaza con prolongar el conflicto si no se logran consensos urgentes entre todos los actores del sistema.

“Estamos hablando de buques que no salen desde el 17 de marzo, cuando la autoridad de aplicación habilitó la pesca al norte. Tenemos más de 113 barcos amarrados a lo largo del litoral marítimo. Esta situación no es nueva, la venimos advirtiendo: necesitamos adecuar convenios colectivos de hace más de 20 años”, sostuvo De la Fuente.

El dirigente empresarial remarcó que el sector opera bajo condiciones internacionales de mercado que no pueden ser ignoradas. “No somos formadores de precios. El valor del langostino en el mundo lo define el mercado internacional, no nosotros. Si no ajustamos los costos internos a esa realidad, producir se vuelve inviable”, advirtió. Y enfatizó: “Estamos compitiendo con países como Perú, Vietnam y Tailandia, donde producir cuesta menos de la mitad que en Argentina”.

Además, señaló que las diferencias entre las condiciones laborales pactadas hace décadas y el escenario económico actual impiden una proyección sostenible. “Estamos pidiendo que ordenemos esos números para poder producir. Lo positivo es que el caladero está sano, hay recurso, pero si no logramos consenso entre todos los actores del sector, va a ser muy difícil salir adelante”, manifestó.

Preocupación por el impacto social

“Hay familias que dependen de estos barcos, que están esperando en sus casas sin saber si los van a llamar a trabajar. La incertidumbre es enorme”, expresó. En ese marco, destacó la importancia de que el Estado nacional intervenga activamente: “Estamos esperando que se conforme una mesa con todas las partes. Se están haciendo esfuerzos desde el Consejo Federal Pesquero, la Subsecretaría de Pesca y la Secretaría de Trabajo, pero aún falta avanzar”.

Otro factor que complica el panorama es el aumento de los aranceles para las exportaciones a Estados Unidos. “Antes teníamos arancel cero. Hoy nos aplican un 10%. En 2024 exportamos 170 millones de dólares a ese país. Eso nos obliga a repensar todo el esquema de comercialización y rentabilidad”, explicó.

La necesidad de diálogo y consenso

Frente a este panorama, De la Fuente instó a todos los actores a sentarse en una mesa de diálogo con transparencia. “Hay descreimiento por parte de los trabajadores, pero tenemos que mostrar los números reales. Nadie gana en este contexto. Es fundamental entender que la pesca genera más del 50% de las divisas que aporta el sector marítimo al país. Hablamos de casi 2.000 millones de dólares”, señaló.

Finalmente, se refirió a las próximas paritarias y pidió cautela: “Una recomposición salarial tiene que ser digna, pero también sustentable. No se puede firmar algo que después no se pueda cumplir. Necesitamos una política que mire la actividad productiva y que sea responsable”.