Adorni anunció que YPF bajará 4% los precios de la nafta y el gasoil

A partir de mañana se pagará el combustible con una reducción del 4% en las estaciones de servicio YPF, “es una consecuencia clara de la estabilidad económica” y un “síntoma de que la Argentina se está convirtiendo en un país normal”, remarcóelvocero.

En su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada, Adorni resaltó que se trata de la segunda vez que YPF baja los precios de los combustibles en el último año producto de la caída del precio internacional del crudo Brent, y contrastó que “en el pasado la reducción de precios internacionales no implicaba un menor valor en los surtidores locales”.

En este sentido, el vocero recordó que “hace poco más de un año había filas eternas de autos en las estaciones por la escasez de nafta en la Argentina”, como consecuencia de “las distorsiones generadas por el ´plan platita´ de Sergio Massa, que despilfarró 13 puntos del PBI y mantuvo el precio de los combustibles pisados, entre otras medidas populistas y cortoplacistas, con el fin de ganar las elecciones”.

En otro orden de cosas, el funcionario indicó que una inspección en el Espacio para la Memoria Virrey Ceballos detectó que allí funcionaba desde el año 2018 una redacción de un medio digital que “se sostenía gracias a los acuerdos políticos promovidos por la gestión anterior” e implicaba, solo en sueldos, un costo de aproximadamente $ 210 millones anuales.

El vocero informó que la Secretaría de Derechos Humanos hizo la denuncia correspondiente ante la fiscalía que investiga los hechos y subrayó que “defender los recursos de los argentinos es parte fundamental del camino que estamos atravesando”.

A su vez, Adorni celebró que, por primera vez desde su estatización, en el año 2008, Aerolínea Argentinas no va a necesitar fondos del Estado durante este año gracias a una “drástica reducción de costos que incluyó un recorte del 15% de la planta del personal, la eliminación de 85 cargos jerárquicos y el cierre de 19 de las 21 sucursales de todo el país”. En esta línea agregó que “en los últimos 16 años, las transferencias acumuladas a través del Tesoro Nacional llegan a los u$s 8 mil millones”.

Por último, el vocero comunicó que el Presidente Milei firmó la semana pasada el decreto que inició la privatización de Energía Argentina Sociedad Anónima (Enarsa) con la venta de Citelec S.A., una de sus 17 unidades de negocios, y precisó que solo en 2023 el Estado nacional le transfirió a este organismo más de 1,2 billones de pesos, “abandonando su rol fiscalizador”. “Toda función del Estado que pueda hacer el sector privada, efectivamente será hecha tarde o temprano por el sector privado”, concluyó.