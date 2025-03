Ramiro Marra: «Hoy es el cumpleaños de Karina, le mando un saludo»

El candidato a legislador por la UCede Ramiro Marra le envió un saludo de feliz cumpleaños a la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, luego de que esta ordenara su expulsión de La Libertad Avanza (LLA), y el día después del lanzamiento de su candidatura.

“Nunca hice una declaración contra Karina Milei. Hoy es el cumpleaños de Karina, le mando un saludo de feliz cumpleaños”, sostuvo en declaraciones a Radio Rivadavia, y añadió: “Se puede hacer política sin ir al conflicto contra los que piensan igual. A Cristina Kirchner no le mandaría un feliz cumpleaños”.

En la misma línea, planteó que la menor de los Milei fue la que tomó la decisión de marginarlo del espacio que fundó, y reveló que se enteró por un mensaje de X de la cuenta del partido. “Hay que dejar las cosas atrás porque sino vuelvo sobre un tema y no ayudo en lo que se está haciendo bien. Es un aprendizaje que hay que tener: cuando hay discusiones internas lo único que generas es un conflicto que no ayuda a avanzar”, pidió al tiempo que reveló que no hizo “nada grave”.

Consultado por el periodista Ignacio Ortelli sobre el diálogo que mantiene con el presidente Javier Milei, Marra sostuvo que debe mantenerse “en privado lo que es del ámbito privado”, y reiteró su apoyo al libertario a nivel nacional. “Presidente mata amigo. El respeto a la investidura presidencial tiene que estar, uno no puede exponer esas cosas”, especificó.

“Tengo muchos amigos de LLA, soy el fundador, y quiero seguir apoyando al gobierno a nivel nacional”, aclaró, a horas del lanzamiento de su candidatura a legislador por la Ciudad de Buenos Aires, donde se medirá en mayo con Manuel Adorni, la cabeza de las listas violentas.

A raíz de la consulta de la agencia Noticias Argentinas, Marra negó estar enojado con la decisión del espacio libertario. “No hay que vivir de emociones. Cuando tenes la responsabilidad de ser un dirigente quiere cambiar la Argentina no tenes que basarte en emociones, tenes que dejarlas de lado para poder seguir adelante”, aseveró.

Tras la postulación de Adorni, Marra lo definió como “un excelente vocero”, aunque afirmó que “le hubiera preferido que siga como vocero”. “Hay que dar por hecho que va a asumir su banca y a renunciar”, alertó.

En otro pasaje de la entrevista, elogió al PRO, pese a los dardos que la administración libertaria le lanza al espacio de Mauricio Macri, y se declaró opositor a kirchnerismo. “De mi lado, nunca voto con el kirchnerismo. Me parece imposible. Si me metí en política es porque son antikirchnerista”, definió.

“No voy a ser funcional al kirchnerismo, criticando en exceso a los que después se necesitan para poder gobernar la Argentina o la Ciudad de Buenos Aires. Mi oposición es el kirchnerismo”, insistió.

El legislador desmintió haberle sido funcional al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, como lo acusaban desde el entorno de Karina Milei al argumentar que el mandato del Presidente cuando asumió a su banca en la legislatura fue acompañar al oficialismo porteño “en todo lo que sea correcto porque tenía un apoyo en el Congreso”.

«Con Jorge Macri no tengo vínculo. Estoy en un espacio distinto. Cada vez que hay una discusión legislativa, hago los reclamos pertinentes”, se escudó.

Asimismo, destacó la oferta de candidatos con pensamiento similar, y aseveró que encarna “una propuesta superadora” de temas que considera que los políticos no hablan. Por su parte, contó que presentará un proyecto para modificar el Código Contravencional porteño para prohibir que se pueda dormir en la calle y revolver la basura de los contenedores.

También, se mostró crítico del crecimiento de las villas, y propuso devolver los terrenos usurpados a sus propietarios. En materia de seguridad se definió “a la derecha de Nayib Buekele” dado que considera que la Ciudad de Buenos Aires está perdiendo el control de las calles. “Hay que darle todo el apoyo a las fuerzas de seguridad, dándole las herramientas de trabajo. No hablo de nombres propios”, concluyó.