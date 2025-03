Qué dijo Cami Mayan tras enterarse que Alexis Mac Allister y Ailén Cova están esperando su primer bebé

La influencer fue consultada por las cámaras de LAM.

Alexis Mac Allister y Ailén Cova confirmaron la espera de su primera hija con un emotivo video en sus redes sociales. La noticia generó revuelo entre los usuarios de las redes que recordaron el inicio de la polémica relación y a la ex pareja del campeón del mundo, Cami Mayan.

¿Qué dijo Cami Mayan?

El nombre de la influencer no tardó en volverse tendencia una vez que la pareja posteo el video en sus redes. Lo cierto es que antes de hacerse pública la noticia, Mayan habló con LAM sobre como se encuentra la semana que le inicio al futbolista por el extravío de sus pertenencias cuando se separaron.

«Está en proceso, no hay nada nuevo, ojalá avanzara más rápido. Esperando», le contestó al cronista Rodrigo Bar.

«Nos dijo algo muy cortito: le pregunté por el tema de las cajas, las cosas que habían faltado. Y me dijo que ‘mucho de lo que dicen es show'», comentó.

Ante la consulta de por qué cree que se piensa eso, la streamer contestó firme: «Por qué otra persona tiene que determinar lo que para uno tiene valor o no. Lo que para mí es importante, es importante. Lo que para vos es importante no te voy a juzgar, es tu vida y tus valores».

Además, aseguró tener imágenes de las cosas que le perdieron cuando ocurrió la mudanza del departamento que compartía con Mac Allister: «Lo mostré en un video en YouTube, mostré las fotos de las cajas que habían y las que me encontré. Está todo grabado».

«Yo no soy una persona que minimiza lo que le pasa al resto, ni lo que hace el resto, pero hay gente sí es así», cerró contundente