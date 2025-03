Muchos glaciares retroceden en un proceso irreversible

Según el alerta de expertos en clima de la ONU en el primer Día Mundial de los Glaciares, los glaciares de muchas regiones no sobrevivirán al siglo XXI si siguen derritiéndose al ritmo actual, lo que podría poner en peligro a cientos de millones de personas que viven aguas abajo.

Junto con las capas de hielo de Groenlandia y la Antártida, los glaciares albergan cerca del 70% de las reservas mundiales de agua dulce. Son indicadores sorprendentes del cambio climático, ya que suelen permanecer del mismo tamaño en un clima estable.

Pero, con el aumento de las temperaturas y el calentamiento global provocado por el cambio climático inducido por el hombre, se están derritiendo a una velocidad sin precedentes, dijo Sulagna Mishra, funcionario científico de la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

El año pasado, los glaciares de Escandinavia, el archipiélago noruego de Svalbard y el norte de Asia experimentaron la mayor pérdida anual de masa total jamás registrada. Los glaciólogos determinan el estado de un glaciar midiendo cuánta nieve cae sobre él y cuánto se derrite cada año, según el Servicio Mundial de Vigilancia de Glaciares (WGMS) de la Universidad de Zúrich, socio de la ONU.

En la cordillera del Hindu Kush, de 800 km de longitud, situada en el Himalaya occidental y que se extiende desde Afganistán hasta Pakistán, los medios de subsistencia de más de 120 millones de agricultores están amenazados por la pérdida de glaciares, explicó Mishra.

La cordillera ha sido apodada el «tercer polo» por los extraordinarios recursos hídricos que alberga, señaló.

Retroceso irreversible

A pesar de estas enormes reservas de agua dulce, puede que ya sea demasiado tarde para salvarlas para las generaciones futuras.

Grandes masas de hielo perenne están desapareciendo rápidamente, y en cinco de los últimos seis años se ha registrado el retroceso más rápido de glaciares jamás registrado, según la OMM.

El período comprendido entre 2022 y 2024 también experimentó la mayor pérdida trienal de la historia.

«Estamos asistiendo a un cambio sin precedentes en los glaciares», que en muchos casos puede ser irreversible, afirmó Mishra.

Paisajes que rodean el glaciar Pastoruri, el que más ha retrocedido en la Cordillera Blanca en los últimos 40 años. Es un símbolo del cambio climático. Randy Muñoz Asmat Paisajes que rodean el glaciar Pastoruri, el que más ha retrocedido en la Cordillera Blanca en los últimos 40 años. Es un símbolo del cambio climático.

Glaciares tropicales

Ninguna región del mundo está a salvo, incluidos los glaciares a gran altitud situados en los trópicos. Por ejemplo, en Perú han retrocedido un 40%.

El WGMS calcula que los glaciares, que no incluyen las capas de hielo de Groenlandia y la Antártida, han perdido más de 9000 billones de toneladas de masa desde 1975.

«Esto equivale a un enorme bloque de hielo del tamaño de Alemania con un espesor de 25 metros», dijo el director del WGMS, Michael Zemp. El mundo ha perdido 273.000 millones de toneladas de hielo de media cada año desde 2000, añadió, destacando las conclusiones de un nuevo estudio internacional sobre el cambio de masa de los glaciares.

«Para ponerlo en contexto, 273.000 millones de toneladas de hielo perdidas cada año corresponden aproximadamente a la ingesta de agua de toda la población [mundial] durante 30 años», dijo Zemp. En Europa central, casi el 40% del hielo restante se ha derretido. Si esto continúa al ritmo actual, «los glaciares no sobrevivirán este siglo en los Alpes».

Haciéndose eco de esas preocupaciones, Mishra, de la OMM, añadió que si no se frenan las emisiones de gases de efecto invernadero «y las temperaturas siguen aumentando al ritmo actual, a finales de 2100 vamos a perder el 80% de los glaciares pequeños» en Europa, África oriental, Indonesia y otros lugares.

Un desencadenante de inundaciones a gran escala

El deshielo de los glaciares tiene repercusiones inmediatas y a gran escala para la economía, los ecosistemas y las comunidades.

Los últimos datos indican que entre el 25% y el 30% del aumento del nivel del mar procede del deshielo de los glaciares, según el Servicio Mundial de Vigilancia de Glaciares.

El deshielo de los casquetes polares está provocando que el nivel del mar suba aproximadamente un milímetro cada año, una cifra que podría parecer insignificante, pero cada milímetro inundará a entre 200.000 y 300.000 personas más cada año. «Cifra pequeña, impacto enorme», dijo el glaciólogo Zemp.

Todo el mundo se ve afectado

Las inundaciones pueden afectar a los medios de subsistencia de las personas y obligarlas a emigrar de un lugar a otro, prosiguió Mishra de la OMM.

«Si me preguntan cuántas personas se ven realmente afectadas, en realidad es todo el mundo», subrayó.

Desde una perspectiva multilateral, «ya es hora de que concienciemos, cambiemos nuestras políticas y movilicemos recursos para asegurarnos de que disponemos de marcos políticos adecuados y de una buena investigación que nos ayude a mitigar estos nuevos cambios y a adaptarnos a ellos», insistió Mishra.

Un día para pensar en los glaciares del mundo

El Día Mundial de los Glaciares, que se celebra el 21 de marzo, pretende concienciar sobre el papel fundamental que desempeñan estos enormes ríos helados de nieve y hielo en el sistema climático. Coincide con el Día Mundial del Agua.

Para conmemorar la ocasión, que es uno de los hitos del Año Internacional de Preservación de los Glaciares 2025, está previsto que líderes mundiales, responsables políticos, científicos y representantes de la sociedad civil se reúnan en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York para destacar la importancia de los glaciares e impulsar la vigilancia mundial de los procesos criosféricos de congelación y deshielo que les afectan.

Zemp, profesor de glaciología en la Universidad de Zúrich, ya se está preparando para un mundo sin glaciares. «Si pienso en mis hijos, viviré en un mundo quizá sin glaciares. La verdad es que es bastante alarmante», declaró a Noticias ONU.

«Realmente recomiendo ir con sus hijos allí y echarle un vistazo porque se pueden ver los cambios dramáticos que están ocurriendo, y también se darán cuenta de que estamos poniendo una gran carga sobre nuestra próxima generación».