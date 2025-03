Gaza: el hambre aumenta después de tres semanas sin ayuda humanitaria

Falta comida, medicamentos y otros bienes esenciales. La semana pasada murieron en un día más de 500 personas.

Mientras los bombardeos israelíes continúan en la Franja de Gaza, el hambre aumenta y el riesgo de propagación de enfermedades es inminente entre los gazatíes, alertó este jueves la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA).

El titular de esa dependencia, Philippe Lazzarini, recordó que durante más de tres semanas no entró ayuda humanitaria en ese territorio palestino asediado, lo que constituye el periodo más largo sin provisión de suministros a Gaza desde que empezó la guerra.

“La humanidad está en su hora más oscura”, lamentó Lazzarini en una publicación en X.

El comisionado general indicó que durante el alto el fuego llegaban a la Franja entre 500 y 600 camiones diariamente. “Pero ahora no llega nada”, contrastó.

“Los padres no pueden encontrar comida para sus hijos. Los enfermos carecen de medicamentos. Los precios se disparan”, abundó con alarma.

El día más letal de la guerra

Lazzarini también refirió que la semana pasada se registró el día más letal del año y medio de guerra, con más de 500 muertos, entre ellos muchas mujeres y niños y otros ocho trabajadores de UNRWA.

Más de 140.000 personas se vieron obligadas a huir debido a las órdenes de evacuación israelíes y reiterar que la gente continúa buscando seguridad donde no la hay.

“El asedio debe levantarse y los cruces deben reabrirse para un flujo normal de ayuda humanitaria y suministros comerciales”, recalcó Lazzarini.

Suministros vitales listos para entrar

Los organismos humanitarios almacenan decenas de miles de tiendas de campaña y cientos de miles de artículos de refugio esperando entrar en Gaza, mientras miles de familias obligadas a huir no tienen donde resguardase.

Por su parte, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) advirtió que cientos de miles de gazatíes corren nuevamente el riesgo de sufrir hambre y desnutrición graves, ya que las reservas humanitarias disminuyen y no llega nueva ayuda.

La persistente inseguridad y las severas restricciones de movimiento también dan lugar a interrupciones de las operaciones de asistencia alimentaria.

El PMA y sus socios tienen más 85.000 toneladas de alimentos fuera de Gaza, listas para entrar si se reabren los cruces fronterizos.

En tanto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) añadió que hay menos de 500 unidades de sangre disponibles, frente a las 8000 que hacen falta cada mes. La anestesia y las vacunas también se están agotando.