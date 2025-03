En enero aumentaron casi un 75% los viajes al exterior

Según la última Encuesta de Turismo Internacional (ETI), entre turistas y excursiones, los viajes de argentinos al exterior en enero aumentó un 74.9% sumando un total de 2.599.600 visitantes; en tanto ingresaron 1.040,6 miles de visitantes no residentes por todas las vías de acceso al país; de los cuales 672,4 miles fueron turistas y 368,1 miles fueron excursionistas.

La mayoría de los turistas no residentes provinieron desde Brasil, con 20%; seguido por Europa, con 18,8%; y Chile, con 14,7%. El 44,0% de los turistas no residentes llegó a Argentina a través de la vía terrestre; el 43,6% lo hizo por vía aérea; y el 12,4% restante arribó por vía fluvial/marítima.

Los pasos relevados por la ETI representaron el 48,2% del total del turismo receptivo. Las salidas al exterior incluyeron a 2.599,6 miles de visitantes residentes por todas las vías internacionales, de los cuales 1.927,3 miles fueron turistas y 672,3 miles fueron excursionistas.

El 87,5% del turismo emisivo se dirigió a los países limítrofes. Los principales destinos fueron Brasil, con 32,8%; seguido por Chile, con 22,9%; y Uruguay, con 16,3%. El 66,7% de los turistas residentes salieron del país por la vía terrestre; el 24,2% lo hicieron por vía aérea; y el 9,1% optaron por la vía fluvial/marítima. Los pasos relevados por la ETI representaron el 36,3% del total del turismo emisivo.

Saldo negativo

En enero, se registró un saldo negativo de 1.559,0 miles de visitantes internacionales por todas las vías de acceso al país. Este resultado fue debido a los saldos negativos de 1.254,8 miles de turistas y de 304,2 miles de excursionistas.

Durante enero, los visitantes no residentes realizaron 1.090,6 miles de viajes y los visitantes residentes, 2.599,6 miles de viajes

Vía aérea internacional

En enero de 2025, se estimaron 293,4 miles de llegadas de turistas no residentes a Argentina, lo que representa una disminución interanual del 12,8%. El 89,5% de estas llegadas se concentraron en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el Aeroparque Jorge Newbery

Las salidas al exterior alcanzaron un total de 466,6 miles de turistas residentes, lo que implicó un incremento interanual del 51,8%. Los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery tuvieron una participación del 84,2% en las salidas de turistas residentes.

El saldo de turistas internacionales en enero resultó negativo en 173,2 miles para toda la vía aérea internacional.

En enero de 2025, se estimó un total de 262,6 miles de turistas no residentes, cifra que presentó una disminución interanual de 14,7%. Los turistas residentes alcanzaron los 393,0 miles, lo que significó un incremento de 46,1% con respecto al mismo mes del año anterior .

El saldo neto fue negativo en 130,4 miles, dado que el número de turistas residentes que viajaron al exterior superó a los no residentes que llegaron al país.

Turismo receptivo

Los turistas que arribaron al Aeropuerto Internacional de Ezeiza y al Aeroparque Jorge Newbery residen principalmente en Europa, y fueron 80,8 miles; seguidos por 51,5 miles de residentes del bloque “Estados Unidos y Canadá”.

Se registraron 4.266,0 miles de pernoctaciones de turistas no residentes, con una estadía promedio de 16,2 noches. Las mayores estadías promedio se observaron en los residentes de los países que conforman el bloque “Resto del mundo”, con 34,2 noches; y en Europa, con 23,7 noches.

Turismo emisivo

Los destinos principales más elegidos por los turistas residentes que partieron del Aeropuerto Internacional de Ezeiza y del Aeroparque Jorge Newbery fueron Brasil, con 154,3 miles de turistas; y los países que conforman el bloque “Resto de América”, con 81,4 miles.

Se registraron 5.445,2 miles de pernoctaciones de turistas residentes, con una estadía promedio de 13,9 noches. Las mayores estadías promedio se presentaron en Europa, con 24,4 noches; y en los países que conforman el bloque “Resto del mundo”, con 21,7 noches.