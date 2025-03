El secretario del Tesoro de Estados Unidos no descarta una recesión

El funcionario dijo que no existen «garantías» para negarlo, aunque por ahora solo anunció una transición con ajustes.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, no descartó una recesión ya que, a su juicio, no existen «garantías» para negarlo.

El funcionario estadounidense formuló estas declaraciones a lo largo de una entrevista con la cadena NBC.

Cuando se le preguntó si podía asegurar que no habría recesión bajo la Administración de Donald Trump, Bessent respondió que «no hay garantías».

Bessent, en declaraciones al programa Meet the Press de la NBC, señaló que el Gobierno estadounidense está trabajando en políticas sólidas y que podría haber algunos ajustes en la economía.

También descartó las preocupaciones sobre una posible recesión derivada de tales ajustes.

«Vamos a tener una transición, y no vamos a tener una crisis», declaró Bessent, de acuerdo con el reporte de la entrevista que distribuyó la agencia de noticias Xinhua.

Recientemente, los mercados bursátiles estadounidenses experimentaron una fuerte caída en medio de las incertidumbres causadas por las frecuentemente cambiantes políticas de Trump, incluidas las amenazas de aranceles contra los principales socios comerciales, como Canadá y México.

Esto provocó una caída significativa de la confianza de los inversores y aumentó la preocupación por una posible recesión.