El Ecocentro inaugura la muestra «Todo lo bueno es libre y salvaje» de Juan de Souza

Este viernes 4 de abril a las 18:30 horas, el Ecocentro Puerto Madryn presentará la exposición «Todo lo bueno es libre y salvaje» del artista Juan de Souza. La inauguración contará con la presencia del autor, quien brindará una charla sobre “La importancia de la observación en el dibujo”.

La muestra estará acompañada de diversas actividades y permitirá sumergirse en la obra de De Souza, un artista que explora la conexión entre la naturaleza y el arte a través de lápices, tintas y acuarelas.

“Cada línea esboza un eco de lo que fue y promete lo que será. En esta exposición, procuro compartir el sentimiento de estar allí, bajo el cielo inmenso de la Patagonia, rodeado de seres que, como yo, pertenecen a este paisaje libre y salvaje”, expresó el artista.

En 2023, De Souza recibió el prestigioso The Natural Eye Bursary Award, siendo el primer artista no europeo, de habla hispana y residente en la Patagonia en obtenerlo. Gracias a este galardón, tendrá la oportunidad de exhibir su trabajo en The Natural Eye Exhibition, en Londres, durante octubre de 2024.

Este premio, otorgado por la Society of Wildlife Artists (SWLA, UK), reconoce la originalidad y profundidad en el arte naturalista, destacando propuestas innovadoras y brindando apoyo al desarrollo artístico en el ámbito de la naturaleza.

Sobre el artista

Nacido en la zona periurbana bonaerense y radicado en Puerto Madryn, Juan de Souza combina su formación como Ingeniero Agrónomo (M.Sc.) con su pasión por el arte naturalista. Desde 1994, su trayectoria se consolidó tras su paso por el taller de Eduardo Stupía, perfeccionando su técnica en ilustración científica y observación de campo.

Fue seleccionado para importantes programas internacionales como el Illustrator in Residence Program (Denver Botanic Gardens), Illustraciencia 2021 y The Artists for Painted Dogs 2022. Su obra refleja el espíritu de la Patagonia, capturando con minuciosidad la esencia del mundo natural.