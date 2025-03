Crimen de Kim Gómez: la madre declaró y reconoció a uno de los delincuentes

Florencia dio testimonio frente a la fiscal Carmen Ibarra, a la espera de saber qué sucederá con el chico de 14 años detenido.

La madre de Kim Gómez, la niña asesinada por delincuentes en La Plata, declaró y reconoció a uno de los ladrones, aunque al otro dijo que no lo pudo ver “tanto”. Esta diligencia se realiza días antes de que la jueza María José Lescano dictamine qué pasará con el menor de 14 años detenido.

Florencia, madre de la niña y quien presenció el brutal robo que terminó con la vida de su hija, dio testimonio frente a la fiscal Carmen Ibarra, quien en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, confirmó que la mujer reconoció al chico de 17 años, aunque al de 14 no “pudo verlo tanto”.

De acuerdo al testimonio brindado este martes, Florencia contó que el mayor fue quien la obligó a bajarse del auto, la tiró al piso y se subió del lado del conductor. Asimismo, destacó que pudo advertir que había alguien más de menor estatura, pero no pudo verle bien la cara ya que todo sucedió rápido.

“Se están tomando más testimonios y haciendo diligencias”, destacó Ibarra acerca de cómo continúan estas próximas jornadas.

Este viernes habrá una nueva audiencia de relevancia en el Juzgado de Menores N°1. Es que la jueza responderá a la solicitud de la fiscal de que el chico de 14 años siga bajo esta modalidad de máxima seguridad hasta que alcance la mayoría de edad.

A su vez, como sucedió el viernes pasado, se espera una masiva marcha frente al Juzgado para reclamar justicia por el brutal crimen que estremeció a la ciudad.

“Todos somos Kim. Salgan a la calle desde donde estén con sus dibujos y carteles”, expresa el flyer de la marcha.