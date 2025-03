Comodoro hace agua: obras inconclusas y familias aisladas cada vez que llueve

Tras el temporal de lluvia que pasó sobre el sudeste de Chubut, una vez más Comodoro Rivadavia quedó bajo el agua, como consecuencia de la falta de avances en las obras de infraestructura necesarias para evitar complicaciones de este tipo.

Ayer, domingo 30 de marzo, se cumplieron ocho años de la inundación de 2017 en la que Comodoro fue noticia a nivel nacional por la cantidad de lluvia que puso en jaque a la ciudad, haciendo perder a muchas familias todo lo que tenían. Por estas horas, se vivieron momentos similares, si bien las lluvias fueron menores que aquellas de hace ocho años.

En diálogo con AzM Radio, el periodista de la ciudad petrolera Adrián Flores, graficó el sentir de muchos de los vecins en estos términos: «Por estas horas es mucha la indignación de parte de la población, especialmente de aquellos que volvieron a inundarse después de ocho años. Las familias tuvieron que levantarse en horas de la madrugada para sacar el agua que nuevamente les entraba en sus domicilios».

«El canal de Avenida Roca se saturó nuevamente, pero también sucedió en otras zonas, de las cuales el Municipio hasta ahora no ha dicho mucho. Son las zonas de Avenida Fray Luis Beltrán, por donde baja el barro, o la calle Petrolero San Lorenzo, en el corazón del Kilómetro 3, que se volvió a saturar porque los desagües no dieron abasto«, detalló.

Vecinos aislados y obras inconclusas

Flores subrayó que la inacción del Ejecutivo comandado por Othar Macharashvili causó estragos: «Hay obras de mantenimiento o de prevención que no se están haciendo y que los vecinos vienen sufriendo. En Pasaje 13 de diciembre y Formosa hay vecinos que hoy nos mandaron mensajes diciendo ‘Estamos aislados’. No pueden subir con sus vehículos porque las calles han quedado totalmente detonadas. A esa zona del Pietrobelli no suben las ambulancias ni los camiones de basura«.

«Esto no es de ahora. Viene sucediendo desde hace tiempo. Pese a los reclamos, no se logra la mejora de la calidad de vida de esos vecinos que siguen sin poder salir de sus viviendas, o lo hacen con mucho peligro», explicó.

El periodista explicó que, si bien Defensa Civil tuvo 480 intervenciones para asistir a vecinos durante la jornada del domingo, la ayuda resulta insuficiente. «Los vecinos nos dicen: ‘Lo único que me da la Municipalidad es el nylon. Voy a pedir ayuda y me dan nylon nada más‘», contó.