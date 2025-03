Cáceres: «Lo que pasa en la Cooperativa es un nuevo fracaso del Estado Municipal»

Rubén Cáceres, concejal de Trelew, volvió a cuestionar con dureza el rol del municipio en la intervención de la Cooperativa Eléctrica de la ciudad, aunque sin aludir directamente al intendente Gerardo Merino: «Es la manifestación de un nuevo fracaso del Estado Municipal».

En diálogo con AzM Radio, el edil de Juntos por el Cambio fue consultado sobre el mensaje brindado por el mandatario local en la apertura del Período Legislativo 2025: «No soy un gran analista de discursos, pero está claro que se ha hecho una descripción de cómo se recibió la Municipalidad después de ocho años de una gestión que en su momento califiqué como la peor de la historia de la ciudad».

«También incluyó perspectivas de cómo ir mejorando, algo que empezó en 2024 y hay que profundizar para poder mejorar nuestra ciudad en sus distintos indicadores, como empleo, infraestructura, servicios. Fue un discurso atinado«, enumeró.

Sin embargo, al ser consultado sobre la situación de la empresa proveedora de energía a los vecinos de Trelew, Cáceres opinó sin pelos en la lengua. «Lo que está pasando por estos días en la Cooperativa es la manifestación de un nuevo fracaso del Estado Municipal en la regulación y en el control de una empresa monopólica que tiene a su cargo los servicios más importantes que puede tener un vecino: agua, cloacas, energía y alumbrado público», sentenció.

Agregó que «en veinte años no cumplimos con los deberes esenciales del Estado en ese rol de equilibrar la relación desigual que hay entre un usuario y una empresa monopólica, que en este caso hace lo que quiere. Cobra lo que quiere, y el organismo regulador, el OMRESP, nos ha defraudado nuevamente«.

«No me gusta opinar mucho de las cuestiones internas de la concesionaria de los servicios, porque es rol de sus asociados. Yo soy parte del Estado y mi misión es otra, pero tampoco puedo sustraerme. El 15 de abril se vence la intervención y no se ha hecho nada para cumplir con uno de sus objetivos, que era regularizar la parte institucional, convocar a elecciones. No se ha hecho absolutamente nada«, cuestionó.

El concejal avizoró que «esa intervención va a continuar. Soy pesimista, porque creo que se perdió una buena oportunidad para empezar a cumplir con las funciones que tiene el Estado, que es regular, controlar, fijar tarifas razonables, controlar costos, cosa que no se ha hecho. Lo único que estamos haciendo desde hace veinte años es equilibrar la caja de una concesionaria ineficiente«.

«No veo una voluntad mayoritaria de quienes tenemos responsabilidades de cambiar drásticamente esa situación. Es una decisión política que tienen que tomar el Poder Ejecutivo, el Concejo Deliberante y el OMRESP como organismo de control», cerró.