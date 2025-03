Victoria de Báez ante Comesaña y pase a los Cuartos de Final del Chile Open de tenis

El tenista argentino Sebastián Báez (31° del ranking ATP) se impuso ante su compatriota Francisco Comesaña (67°) por 6-3, 5-7 y 7-6(5) en un verdadero partidazo que duró 2 horas y 33 minutos de juego para avanzar a los cuartos de final del Abierto de Chile.

Luego de consagrarse campeón del Rio Open 2025 en el 23 de febrero tras vencer al francés Alexandre Müller, Báez sueña con levantar el trofeo del ATP 250 de Santiago.

El duelo entre argentinos fue para Báez

Tras quedarse con el primer asalto por 6-3, Báez saltó al segundo set decidido a cerrar la victoria y logró ponerse 3-0 arriba para comenzar a sentenciar la partida, pero por una serie de errores y méritos de su oponente, el “Tiburón” mostró su mejor nivel para llevar el encuentro a la última manga.

Por último, en el parcial definitivo, el número 31 del mundo volvió a imponer condiciones y llegó a estar 4-2 arriba. Sin embargo, Comesaña volvió a crecer en la partida y obligó a que la misma sea definida por tie-break.

Allí, parecía que Báez se despediría del certamen luego de encontrarse 5-3 abajo, pero logró conectar cuatro puntos de manera consecutiva para sellar el triunfo y la clasificación a los cuartos de final y buscar la defensa del título que obtuvo en 2024, donde venció a Alejandro Tabilo por 3-6, 6-0 y 6-4.

Ahora, el albiceleste deberá medirse ante el bosnio Damir Dzumhur (90°) con el objetivo de meterse entre los cuatro mejores de la competición.

Más argentinos en Cuartos de Final

Camilo Ugo Carabelli y Federico Coria también alcanzaron este jueves los cuartos de final del Chile Open 2025, el ATP 250 de Santiago de Chile que se disputa sobre polvo de ladrillo en las canchas del San Carlos de Apoquindo y reparte 580 mil dólares en premios y puntos para el ranking mundial.

Camilo Ugo Carabelli (ARG) superó a Thiago Monteiro (BRA) por 4-6, 7-6 (7-2) y 6-3, y en cuartos de final se medirá con Federico Coria, que viene de vencer a Alejandro Tabilo de Chile, por 7-6 (13-11), 4-6 y 6-3.

En tanto, en el otro cruce de Octavos de Final, Damir Dzumhur (BYH) se impuso ante el argentino Mariano Navone (ARG) por 6-4, 3-6 y 6-3.

La programación de este viernes, estará dada por los cotejos entre Francisco Cerúndolo (ARG, P1) vs. Tomás Etcheverry (ARG, P5), no antes de 19 horas jugarán Sebastián Báez (ARG, P3) vs. Damir Dzumhur (BYH) y a continuación se medirán Camilo Ugo Carabelli (ARG) vs. Federico Coria (ARG).