Tras la fuerte denuncia de Emily Ceco, Santiago Martínez perdió su trabajo

El streaming donde trabajaba el ex participante de Love is Blind Argentina lo desvinculó en solidaridad con la joven violentada.

Tras la fuerte denuncia de Emily Ceco en contra de su marido Santiago Martínez por violencia género, el ex participante de Love is Blind perdió su trabajo en el streaming de River. El sitio se solidarizó con la joven de 25 años y repudió los hechos de violencia de Martínez.

“Desde River Play Digital manifestamos nuestro repudio absoluto a los hechos de público conocimiento por parte de Santiago Martínez”, indicaba el comunicado que publicó el Instagram oficial del sitio de streaming.

A continuación, informó la medida que tomaron desde la empresa para con su empleado: “Por ende, se decidió la desvinculación de manera inmediata de nuestro streaming ‘Qué Distintos Somos’”.

El streaming dedicado al club millonario sostuvo que no tolerará personas con los comportamientos de los cuales se lo acusan a Martínez: «En nuestro espacio no hay ni habrá lugar para quienes ejerzan o justifiquen cualquier tipo de violencia”.

Por último, la empresa manifestó su apoyo a Emily Ceco tras conocerse su fuerte relato: “Nos solidarizamos con la víctima y reafirmamos nuestro repudio ante estas situaciones”.