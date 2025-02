Participante de Gran Hermano reveló estar en pareja con jugadora de otra edición

Este miércoles, en Gran Hermano 2025, el participante Renato Rossini sorprendió a todos al confesar al conductor Santiago del Moro que mantiene un romance con una exparticipante de la edición anterior.

Días antes, el peruano había mostrado en el confesionario una pequeña piedra misteriosa y había comentado que pertenecía a una persona muy especial. Se trata del jugador que recientemente regresó al reality a través del repechaje, luego de haber sido el segundo eliminado de la edición.

«Va a votar tu novio, Rosina», le dijo el animador a la uruguaya que estaba en la tribuna. «¡Pará, Santi!», respondió ella entre risas. Fue entonces cuando Del Moro añadió: «¿Vieron que ayer La Tana le declaró su amor a Renato? Y luego Renato estuvo hablando de vos». «Quiero que le preguntes», dijo Rosina.

«Lo de La Tana fue un poco apresurado, y Renato le contestó: ‘Pero yo creo que estoy comprometido’. Un poquito bastante», añadió Del Moro.

Posteriormente, el conductor ingresó virtualmente a la casa y le preguntó sin rodeos a Renato: «¿Estás un poco comprometido afuera, no?». «Más o menos», respondió el jugador mientras mostraba la piedra de Rosina.

Qué dijo Rosina Beltrán de los rumores de romance con Renato Rossini en Gran Hermano 2025

Luego de lo que sucedió en la gala del miércoles, este jueves el también ex GH, Nacho Castañares, encaró a Rosina y le preguntó su estaba de “novia” con Renato.

“Lo único que voy a decir es que tenemos una conexión súper especial con Rena. Lo que dijo él hoy, que lo vi y me encantó, fue que ‘me extraña y que me piensa todos los días’. Y yo también. Lo más lindo es que es algo mutuo”., expresó la uruguaya, sin confirmar ni negar nada.

“Los dos sentimos lo mismo. Compartimos muchos momentos juntos”, agregó Rosina , sorprendiendo al público, dado que pocos días atrás aseguró estar “flechada” por Santiago “Tato” Algorta.