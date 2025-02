Sin estar presente, Shakira arrasó en los Premios Lo Nuestro

La colombiana ganó seis galardones, entre ellos Artista Pop femenina del año y Álbum del año.

La estrella colombiana Shakira arrasó en los Premio Lo Nuestro y se convirtió en la artista con más galardones de la noche del jueves, sin siquiera estar presente en la premiación. La “Loba” se encuentra actualmente en su amada Barranquilla, en el marco de su exitosa gira mundial “Las Mujeres Ya No Lloran Tour”.

Entre los seis premios que se llevó a su casa se encuentran: Artista Pop Femenina del Año, Álbum del Año y Álbum del Año Pop Urbano, por su disco Las Mujeres Ya No Lloran. Colaboración «Crossover» Del Año, por «Puntería», junto a Cardi B, Colaboración del Año Pop Urbano, también por “Puntería” y Colaboración del Año Música Mexicana, por «(Entre Paréntesis)», junto a Grupo Frontera.

Desde su tierra natal Barranquilla, Shakira interpretó su canción «Última» en una trasmisión en vivo, que forma parte de su “Las Mujeres Ya No Lloran Tour”. Laura Pausini, una de las flamantes conductoras, calificó el momento como “no solo un concierto”, sino «un acontecimiento”.

Shakira se presentará en Argentina el próximo 7 y 8 de marzo en el Campo Argentino de Polo.