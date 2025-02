Navone venció a Comesaña y clasificó a Octavos de Final del Argentina Open

El tenista argentino Mariano Navone (47°) derrotó a Francisco Comesaña (84°) en un partido disputado el lunes en la noche, en el estadio Guillermo Vilas del Buenos Aires Lawn Tennis Club, por la primera ronda del Argentina Open.

En tanto, este martes, en caso de que las condiciones climáticas lo permitan, se disputará la segunda jornada del cuadro principal, en el que se destaca el duelo entre Diego Schwartzman frente al chileno Nicolás Jarry.

Triunfo de «La Nave» y clasificación

Mariano Navone arrancó el partido con fuerza, cuando tras un break point que no pudo aprovechar en el primer juego, la “Nave” consiguió dos quiebres consecutivos en los games posteriores, consiguiendo una cómoda ventaja de cuatro juegos. A pesar de no haber tenido un buen comienzo, el marplatense pudo recuperar uno de los quiebres en el octavo game, pero no fue suficiente para remontar el parcial, que terminó siendo para Navone por 6-4.

En el segundo set, el inicio del partido fue similar. Navone volvió a quebrar en el tercer juego, pero en el game siguiente empezaron los problemas. Cuando tuvo que correr hacia la izquierda para jugar un revés, el nacido en 9 de Julio quedó rengo y no pudo volver al medio. Con mucho sacrificio y dolor, el argentino pudo continuar en el partido y consiguió mantener su saque, aunque en el juego siguiente su notoria falta de fuerza e incomodidad en el golpeo lo hicieron errar varias pelotas.

Llegó el cambio de lado y Navone empezó a recurrir a las sales sublinguales para poder pasar el mal momento, las cuales fueron efectivas: no otorgó ninguno de sus juegos al servicio y, tras un saque a la T, cerró el partido en 6-4 con su primer match point.

El campeón defensor, eliminado

Por su parte, Díaz Acosta no tuvo una buena tarde y cayó ante el brasileño Seyboth Wild por 6-3, 2-6 y 3-6.

A pesar de haber tenido un buen primer parcial, en el que logró un quiebre y cerró el set en su primera oportunidad, el rendimiento del argentino se desplomó y terminó otorgando cuatro quiebres en los sets siguientes, con los que el brasileño se erigió como ganador.

Habiendo declarado en la conferencia de prensa pospartido que estaba muy tenso y los nervios lo desfavorecieron, Díaz Acosta no pudo defender los 250 puntos que había ganado en la pasada edición del torneo, cuando había sido campeón, y saldrá del Top 100 del ranking ATP por primera vez desde noviembre de 2023.

Juega «El Peque»

En tanto, este martes, en una intensa jornada de partidos, se destaca el cruce programado entre el argentino Diego “Peque” Schwartzman (386°), estimado a partir de las 20 horas, frente al chileno Nicolás Jarry (40°), por la primera ronda del Argentina Open.

En un partido que se disputará en el estadio Guillermo Vilas, la cancha central del Buenos Aires Lawn Tennis Club, el “Peque” comenzará el que será el último torneo de su carrera deportiva.

Schwartzman, que supo ser el mejor representante nacional desde los mejores años de Juan Martín Del Potro hasta la fecha, había anunciado promediando el 2024 que su retiro se daría en la actual edición del ATP 250 de Buenos Aires.

Tras un 2024 con poca actividad, que cerró metiéndose al cuadro principal del US Open tras tres duras rondas clasificatorias, Schwartzman comenzó su camino hacia el retiro en la semana pasada, cuando fue invitado al Challenger 125 de Rosario y, tras un gran primer set, cayó en tres parciales ante Ugo Carabelli, quien terminó siendo el campeón.

Se medirá frente a Nicolás Jarry, uno de los mejores tenistas sudamericanos de los últimos años. Campeón de tres torneos ATP, Jarry viene de perder en sets corridos ante el italiano Jannik Sinner (1°) en la primera ronda del Australian Open, además de que defiende 165 puntos en este torneo, ya que fue finalista del argentino Facundo Díaz Acosta en la edición de 2024.

Además, en una jornada cargada de actividad argentina, jugarán Francisco Cerúndolo (28°) ante el italiano Luciano Darderi (59°), Tomás Etcheverry (44°) enfrentará al brasileño Joao Fonseca (99°) y Federico Coria (115°) jugará contra el francés Hugo Gaston (91°), mientras que también se enfrentará los locales Sebastián Báez (31°) y Camilo Ugo Carabelli (87°) y Juan Manuel Cerúndolo (139°) ante Román Burruchaga (141°).