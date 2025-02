Hamás anunció la liberación de seis rehenes y pretende que Israel deje salir a más de 600 prisioneros

También, el movimiento armado que controla Gaza señaló que los restos de la rehén israelí Shiri Bibas probablemente fueron «erróneamente mezclados».

El grupo Hamás anunció este viernes la liberación de otros seis rehenes para el sábado por prisioneros palestinos en Israel, informaron medios internacionales. También, el movimiento armado que controla Gaza señaló que los restos de la rehén israelí Shiri Bibas probablemente fueron «erróneamente mezclados» con los de otros muertos entre los escombros, luego de que el Gobierno de Benjamin Netanyahu indicara que ninguno de los cuatro cadáveres que recibió el jueves corresponden a la mujer.

Las identidades de los rehenes que serán devueltos

Las seis personas secuestradas que serán liberadas el sábado por Hamás son Eliya Cohen, Omer Shem Tov, Tal Shoham, Omer Wenkert, Hisham al-Sayed y Avera Mengisto. Dos de los rehenes a liberar, Hisham al-Sayed y Avera Mengisto, estuvieron cautivos desde hace una década, aclaró este viernes un informe de France 24.

Hamás reclama por 602 prisioneros palestinos

Hamás espera que Israel libere a 602 palestinos en canje que se organiza para este sábado. La reciente entrega de restos de rehenes provocó más roces en las frágiles relaciones de Israel con Hamas, ya que el primer ministro de aquel país, Benjamin Netanyahu advirtió que el grupo (considerado terrorista por varias naciones, entre ellas la Argentina) pagará el precio por no haber retornado el cuerpo de Shiri Bibas.

Comunicado del Comité Internacional de la Cruz Roja

Por su parte, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) exteriorizó su «preocupación e insatisfacción» por la forma en que se llevaron adelante las operaciones de liberación de rehenes de Hamás, después de que el Ejército israelí indicara que uno de los cuerpos devueltos no pertenecía a ninguno de los rehenes retenidos en Gaza.

«El CICR no participa en la clasificación, selección o examen de los fallecidos; esto es responsabilidad de las partes en el conflicto», aseveró la organización en un comunicado al que tuvo acceso la agencia de noticias Reuters. El Comité también expresó su preocupación por el hecho de que las liberaciones no se hayan llevado a cabo de forma privada y digna.

Comunicado del Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos

Mientras tanto, el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos, que aglutina a los allegados de los cautivos en Gaza, apeló a Israel y la comunidad internacional a actuar con «sensatez y urgencia» ante la noticia de que uno de los cuerpos entregados por Hamás no pertenece a Shiri Bibas. «Israel y la comunidad internacional deben mantenerse firmes a la hora de garantizar el cumplimiento del acuerdo, al tiempo que actúar con sensatez y urgencia para hacer frente a estas flagrantes violaciones», indica un comunicado del Foro de Familias esta mañana.

En una publicación del sitio dw, el Foro insistió en que «cada paso debe darse con cuidadosa responsabilidad para garantizar el regreso seguro de todos los rehenes». Ese sitio amplió que 67 de los 251 rehenes del 7 de octubre de 2023 continuaban en Gaza.

Además, como hay tres personas que fueron secuestradas con anterioridad, la cifra total sube a los 70 que menciona el Foro de Familias. Dos de ellos, Avera Mengitsu y Hisham al Sayed, saldrán como parte del grupo de seis rehenes con vida que el grupo islamista liberará este sábado, precisó el foro.

El grupo de familiares de rehenes se manifestó «horrorizado» por el hecho de que el cuerpo de Shiri no haya sido devuelto, como estaba previsto. «Cada minuto que pasa es una sentencia de muerte para los que siguen vivos y una amenaza para nuestra capacidad de traer de vuelta a los caídos para darles un entierro digno», añadieron.

Comunicado del kibutz Nir Oz

El kibutz Nir Oz, en el que Shiri, Ariel, Kfir y Yardén Bibas fueron secuestrados el 7 de octubre, exigió el «inmediato retorno» de la madre de la familia junto al resto de cautivos de la comunidad y del resto del país. Este es otro de los casos que repercute hondamente en la Argentina, habida cuenta de la doble nacionalidad de las personas afectadas.