En el día que Wanda Nara y L-Gante estrenan su canción, la China Suárez participa de un polémico video

La ex Casi Ángeles participa en un video con Alan Gómez y MHTRESUNO.

Wanda Nara y L-Gante estrenan en el Día de los Amantes (13 de febrero) una reversión de Amor Verdadero, la canción que la empresaria le había dedicado a Mauro Icardi años atrás. Sorpresivamente, Eugenia “la China” Suárez también participa de un video que se estrenará este mismo día.

La flamante pareja integrada por la empresaria y el cantante de música RKT estrena hoy la esperada colaboración musical que vienen promocionando hace semanas.

Para ello, realizaron un sensual photoshoot y un videoclip que acompaña el tema musical.

La China Suárez hace una sorpresiva aparición en un video musical

El cantante MHTRESUNO y el productor musical Alan Gómez estrenan una colaboración denominada “Temporada 2 dembow” donde la China Suárez hace una sorpresiva aparición en el adelanto del videoclip que los artistas compartieron en redes sociales.

En el clip, la cantante aparece bailando junto a MHTRESUNO en un ascensor que tiene la luz entrecortada.

Si bien la canción y el video aún no se estrenó, los usuarios de X señalaron un pequeño detalle al inicio del clip: un sugestivo cartel pegado en la pared que podría ser una indirecta al Wandagate.

“Cuide sus objetos personales. La empresa no se hace responsabiliza de daño, perdida o hurto”, señalaba.