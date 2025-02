El emotivo posteo de Nicki Nicole tras el fallecimiento de su padre: «Han sido semanas difíciles para mí»

La artista publicó una carta abierta agradeciendo a sus seguidores por acompañarla.

Nicki Nicole publicó una emotiva carta abierta explicando como han sido sus últimos días tras el fallecimiento de su padre Sergio Cucco, un gran impulsor de su carrera. La artista se sinceró sobre su estado de ánimo y agradeció a sus fanáticos leales por acompañarla en este difícil momento.

“Paso por acá para agradecerles por todo el amor que me han hecho llegar estas semanas que han sido difíciles para mí, estoy un poco alejada de las redes estos días, por eso me tardé quizás en subir algo respecto a estos últimos shows que han sido mágicos, pero bueno, acá estoy ahora”, comenzó la rosarina.

“Gracias de corazón por lo que me hicieron vivir en Cosquín, gracias @lula_bertoldi por acompañarme y por ser tan única. Gracias a ustedes por conectar con mi música y por estar siempre acompañándome. Espero estén muy bien los quiero mucho”, concluyó.

Desde que se enteró de la noticia de la perdida de su padre, la cantante decidió no suspender su gira mundial y continuó con su show en diferentes lugares de Latinoamérica.