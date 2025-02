Aluar confía en una solución razonable frente a los aranceles impuestos por EE.UU.

Tras conocerse los nuevos aranceles para la importación de aluminio en Estados Unidos y su impacto sobre la exportación argentina, la empresa Aluar emitió un comunicado oficial en el que expresa su confianza en que el buen vínculo entre Estados Unidos y Argentina, «brindará la posibilidad de acordar mecanismos razonables que permitan sostener la exportación de aluminio desde Argentina hacia Estados Unidos».

El texto completo del comunicado:

Aluar es una empresa argentina con 50 años de trayectoria en la industria del aluminio. Exporta el 75% de su producción de aluminio primario de alta calidad, generando divisas para el país por más de 1.000 millones de dólares al año. Las ventas de Aluar a Estados Unidos alcanzan los 600 millones de dólares anuales, y en volumen representa el 40% de su producción total y el 55% de sus exportaciones.

Con Estados Unidos, hasta el año 2018 se operaba bajo un esquema libre que permitía a la empresa exportar a ese mercado sin restricciones aduaneras. Sin embargo, a partir de ese año el gobierno norteamericano, en un marco general de políticas con foco en la seguridad nacional, impuso una severa normativa de controles, barreras y restricciones arancelarias (Sección 232 de la Trade Expansion Act) al aluminio importado.

Después de intensas negociaciones y gestiones diplomáticas llevadas a cabo por el gobierno argentino, se consiguió establecer una cuota de exportación de 180.000 toneladas anuales, exentas de aranceles, que se mantuvo sin cambios hasta la actualidad. Esa cuota, tomada como promedio de las exportaciones de Aluar de los años anteriores, representa menos del 4% del consumo de aluminio primario en ese mercado (que necesita importar más del 80% de su demanda). Para acceder a dicho régimen de excepción, la compañía ha debido promover una muy exigente adecuación de sus procesos logísticos de exportación, realizando para ello inversiones para alcanzar y mantener los estándares y auditorías presenciales realizadas por la Aduana norteamericana en nuestra planta industrial.

El intercambio que surge de este comercio bilateral se ha consolidado en un esquema de beneficio mutuo, donde por un lado los clientes del mercado norteamericano valoran la calidad y pureza del aluminio de Aluar, así como también la solidez de su nivel de servicio y su cadena logística confiable dentro del mismo hemisferio occidental, de una producción sin subsidios ni beneficios como los que perciben los productores de otros países. Y, recíprocamente, Aluar se abastece de servicios, bienes e insumos clave provistos por empresas norteamericanas relevantes, como es el caso de Alcoa Aluminium Company of America, General Electric, Wagstaff Inc., Buss Inc., Tauber Oil Company, Microsoft Corporation, Dubois Chemicals Inc., entre muchas otras.

En términos generales y en relación con el vínculo comercial que une a los dos países, aun considerando las exportaciones de Aluar, en los últimos treinta años la balanza comercial global entre ambos ha sido siempre superavitaria para Estados Unidos, con excepción de ínfimos saldos favorables a la Argentina en años de restricciones de divisas para la importación (post crisis 2001 y también en el año 2024 con un saldo casi neutro). Concretamente, el promedio del saldo comercial de los últimos 10 años fue de 2.400 millones de dólares anuales superavitarios para Estados Unidos.

En resumen, las exportaciones de aluminio argentino a los Estados Unidos lejos de representar algún tipo de amenaza para la seguridad nacional de ese país, más bien por el contrario, brindan un sustento confiable y permanente en un insumo clave de la industria norteamericana. Es justamente bajo estos aspectos destacados que en 2018 el gobierno norteamericano reconoció la singularidad de este vínculo comercial y concedió a la Argentina la posibilidad de acordar una cuota de acceso a su mercado.

Frente a ese antecedente confiamos en que el excelente vínculo entre ambos gobiernos brindará la posibilidad de acordar mecanismos razonables que permitan sostener la exportación de aluminio desde Argentina hacia Estados Unidos, con el esperable restablecimiento de las condiciones que fortalecen los vínculos entre ambas naciones.