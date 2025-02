Alberto Fernández debe presentarse hoy a indagatoria por violencia de género, pero una vez más pidió suspensión

El ex presidente Alberto Fernández deberá presentarse este martes a declaración indagatoria imputado por lesiones agravadas, violencia de género y coacción contra la ex primera dama Fabiola Yañez, aunque su defensa volvió a presentar recursos para intentar suspender el trámite.

Según explicaron fuentes judiciales, la defensa del ex presidente presentó este lunes distintos recursos con miras a lograr una nueva suspensión de la audiencia, que eran analizados por el fiscal federal Ramiro González y el juez Julián Ercolini.

Fernández debe presentarse este martes a las 11 en Comodoro Py 2002, luego de diferentes postergaciones el año pasado a raíz de presentaciones de su defensa.

El ex mandatario está imputado por «lesiones leves doblemente agravadas por ser cometidas mediante violencia de género y contra su entonces pareja; una lesión grave por el debilitamiento permanente de la salud de la ex primera dama -también doblemente agravada- y el delito de coacciones».

Se trata de delitos que, en conjunto, prevén un máximo de 18 años de prisión en caso de una eventual condena.

La abogada de Fernández, Silvina Carreira intentó ya sin éxito apartar al magistrado del caso, en base a un presunto «temor de parcialidad».

La investigación está delegada en la fiscalía federal de González, quien imputó al ex presidente y reclamó su citación basado en la prueba recabada en el expediente, como capturas de imágenes que Yañez envió a Cantero y fueron halladas en un peritaje al celular de esta última en el marco de otra causa penal, la de Seguros.

Al citarlo a indagatoria, el juez le atribuyó los hechos cometidos en un «contexto de violencia de género signado por la particular relación asimétrica de poder entre Alberto Ángel Fernández y Fabiola Andrea Yañez, por lo menos desde el año 2016 hasta el 6 de agosto del 2024».

Yañez declaró por videoconferencia desde Madrid, España, donde vive con Francisco, el hijo de ambos, mientras que por los tribunales pasaron la ex secretaria Cantero, el ex intendente de la quinta de Olivos Daniel Rodríguez, familiares de la víctima, los médicos que la atendieron en la citada residencia, además de su esteticista Florencia Aguirre, su ex amiga y ex empleada presidencial Sofía Pacchi y niñeras que cuidaron al niño durante la presidencia de Fernández.

«El análisis de toda la prueba reunida en el caso permitió acreditar que el ex presidente Fernández ejerció distintos tipos de violencia contra su pareja, prácticamente, desde el inicio de su relación. De acuerdo a las definiciones de la ley 26.485 de Protección Integral a la Mujer, se pudo detectar violencia psicológica, física y económica», consignó la fiscalía.

Esta será la segunda declaración indagatoria de Fernández desde que dejó la presidencia.

En noviembre pasado fue indagado en la causa que investiga delitos en la contratación de «brokers» como intermediarios para la suscripción de pólizas de seguros de organismos públicos por parte de Nación Seguros. En este caso también interviene el juez Ercolini y está pendiente de resolución su situación procesal.