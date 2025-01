Wanda Nara le habría pedido a Mauro Icardi volver juntos: «¿Sería muy loco?»

El periodista Pepe Ochoa dio a conocer el mensaje que le habría mandado la conductora a su ex pareja.

Las fiestas y celebraciones de fin de año suelen traer nostalgia a las personas que recuerdan con amor lo que pasó durante el año. Entre ellas, Wanda Nara, quien a pesar de la gran disputa judicial y controversiales capturas de pantalla, le habría pedido a Mauro Icardi volver juntos.

Sin dar nombres, el periodista Pepe Ochoa dio a conocer el mensaje que una famosa le habría mandado a su ex pareja y las redes especulan que se trataría de Wanda Nara. El panelista de LAM y el futbolista ya han tenido intercambios cuando la guerra mediática entre él y Wanda inició a mediados de noviembre.

“Te extraño y si volvemos? ¿Sería muy loco no? Sí sería un loco”, dio a conocer Ochoa y agregó: “Esto mando ella a él ¿Saben de quién hablo no?”.

La historia que Wanda Nara eliminó de sus redes

A minutos de iniciar el Año Nuevo, la conductora de Telefe subió una historia posando en la playa con un “Te extraño” escrito al lado de ella que minutos después borró. Sus seguidores especulan que se trataría de un mensaje encriptado para su ex pareja, Mauro Icardi, luego de enterarse de que pasó las fiestas con la China Suárez.