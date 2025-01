Qué dijo Sara Stewart Brown sobre Elba Marcovecchio a una semana de la muerte de Jorge Lanata

La ex esposa del periodista sostuvo que no tiene intención de mantener una conversación con la abogada.

A días del fallecimiento del mítico periodista argentino Jorge Lanata, su ex esposa y madre de su hija menor Lola, Sara Stewart Brown, se refirió a él por primera vez desde su partida. “Kiwita” habló con Puro Show, el nuevo programa de eltrece.

En primer lugar, habló de la sentida despedida que le hizo al periodista en su cuenta de X, antes Twitter: “Sentía que tenía que cerrar algo y quería volver a tuitear pavadas. Pero no podía no decir nada, di mil vueltas y nada, hice eso. Dejé unas postales”.

Luego, se refirió a como se encuentran ella y Lola desde la partida de Lanata, quien fue su pareja del 1998 hasta 2016.

“Estamos bien. Fue un año duro, fueron meses muy difíciles, pero la verdad es que estamos tranquilos. Hicimos todo lo posible por acompañar, por estar. Y él la verdad es que tuvo una vida, mil vidas y las vivió con todo. Así que no nos queda pesar. Estamos bien”, confesó.

Durante su charla, Kiwita reveló no haber podido tener una charla con Elba Marcovecchio, pero que tampoco busca una conversación con la viuda del periodista: “En principio, de mi parte no quiero”.

Finalmente, dijo “no saber” como es la relación de Marcovecchio con su hija, ni que rol tendrá ella en el testamento que dejó Jorge Lanata: “Yo no corto, ni pincho. No sé, así que ni idea”.