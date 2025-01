«Primera vez en rojo»: Hamilton posó por primera vez utilizando la indumentaria de Ferrari y emocinó a los tifosi

El piloto británico llegó a la escudería italiana y le dedicó unas emocionantes palabras a los fanáticos.

La llegada del siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton a Ferrari ya es una realidad. El piloto británico posteó, por primera vez, una imagen suya utilizando el buzo antiflama de la escudería italiana.

A través de sus redes sociales, el ex piloto de Mercedes le dejó un emocionante mensaje a los fanáticos: “Primera vez en rojo”.

Este miércoles será la primera vez que Hamilton se suba a un monoplaza de Ferrari en el circuito que tiene el equipo en Fiorano, donde algunos hinchas ya acampan para poder verlo.

Hace unos días, el británico dejó un emotivo mensaje expresando sus sentimientos en su primer día siendo piloto de la escudería italiana: “Hay algunos días que sabes que recordarás para siempre y hoy, el primero como piloto de Ferrari, es uno de esos días. He tenido la suerte de haber logrado cosas en mi carrera que nunca creí posibles, pero una parte de mí siempre se ha aferrado a ese sueño de correr de rojo. No podría estar más feliz de hacer realidad ese sueño hoy”.

“Hoy comenzamos una nueva era en la historia de este equipo icónico y no puedo esperar a ver qué historia escribiremos juntos”, concluyó el piloto.

En la fotografía se vio a Hamilton posando con una Ferrari F40, la cual fue diseñada por su fundador, Enzo Ferrari y aprobada antes de su fallecimiento –empezándose a producir cuatro años después-. Se realizaron solo 1.311 ejemplares y el nombre hace referencia al aniversario del equipo.

Hamilton volverá a trabajar con su histórica fisioterapeuta

El nuevo piloto de Ferrari volverá a reunirse con Angela Cullen, con quien ya ha trabajado en seis de sus siete campeonatos obtenidos. Ambos habían tomado caminos distintos en el 2023, pero fuentes cercanas a la dupla aseguran que su relación nunca se rompió.

Según informó Motorsport, Cullen formará parte del equipo de rendimiento del británico, tras unirse a la empresa Project 44, de la cual el piloto es dueño.